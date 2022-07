Nationen bringer for attende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (Nibio) sitt prosjekt: «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra Nibio og deres ulike samarbeidspartnere.

For de fleste regnes neppe Oslo som noen stor jordbrukskommune, til det er nærmest all matjord blitt nedbygd. Likevel fins det to bevarte jordbruksperler av høy nasjonal verdi her, nemlig Maridalen og Sørkedalen.

Som små korte blinddaler strekker begge seg inn i skogområdene nord for Oslo, og har ved siden av fortsatt jordbruksdrift blant annet sin store verdi som friluftsområder for hovedstaden.

Sørkedalen kom med i det nasjonale satsingsområdet «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket» i 2017, og er i dag ett av landets 49 områder. Sentralt i området er herregården Bogstad, som i århundrer preget Sørkedalens kulturlandskap ved at mange av dalens gårder enten var leilendingsbruk eller plasser under Bogstad.

Som en kontrast til det storslåtte godset står dalens øvrige gårdsanlegg. De kjennetegnes overalt av en godt bevart bygningsmasse og en ekstremt lojal fargebruk der de fleste hus er røde med hvite karmer. I sommer blir Sørkedalen UKL refotografert, og utgangspunktet er en 50-55 år gammel lysbildesamling etter fotograf Ragnar Paus Nielsen. I 1967 og 1972 fargefotograferte han alle gårdsanlegg i dalen, hvilket i dag er en stor bildeskatt for Sørkedalen nære historie.