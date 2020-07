Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomis prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Få norske fotografer har tatt så mange snørike stemningsbilder som Anders B. Wilse. Motiv med lokkende skispor under snøtunge graner, eller over solfylte vidder, var nærmest hans varemerke. Det er gjerne slike motiv mange husker når en tenker på «gamle dagers vintre». Derfor var greit å selv erfare at også Wilse hadde sine snøfattige perioder, noe bildet fra Norges landbrukshøgskole på Ås fra 1925 viser.

Bildet ble tatt 17. januar og fotografen lot sin egen skygge inngå i motivet. En lav vintersol kastet her en lang skygge, som utover våren er umulig å gjenskape på samme sted ettersom sola stiger på himmelen. På grunn av lite sol i januar 2020, var jeg først på plass 13. februar. Etter noe venting kastet sola kl. 14:39 min skygge på noenlunde samme sted. Med stativ på bakken, bildet i hånd, frakk og hatt for anledningen ble jeg så skyggeforeviget. At jordet fortsatt var bart, skyldtes en uvanlig vinter.

Som Ås Avis skrev samme dag: «Plussgrader hver dag: – Varmeste januar i Ås siden målingen startet i 1874.»