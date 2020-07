Nationen bringer for 16.år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

I faget landskapsgeografi er beskrivelse av strukturer, bevegelser, samhandling og endringer i tid og rom sentralt. Siden tekst ikke alltid fremkaller det samme mentale bildene, så gir også gamle fotografier faget verdifulle bidrag, for å bedre forstå hvordan ting var.

Annonse

Kanskje også enda mer refotograferinger, siden de også åpner for sammenligning over tid. For å forklare endringer som kontinuerlig skjer i våre landskap, brukes tidvis metaforen om et værelse fullt av flyttbare møbler. For på samme måte som vi kan raskt hive ut ei seng, kjøpe nye stoler, eller flytte på et skap, kan vi også raskt felle trær, rive hus, bygge veier eller nydyrke jord.

De fleste refotograferinger fanger over tid opp slike endringer, men en sjelden gang viser de også at noen er spesielt glad i sine gamle «møblerte rom» ved å holde dem nær uforandret i generasjoner.

Finstugu på Flatland er et praktfullt eksempel på et slikt «rom», og det er med stolthet Ingrid Flatlands familie her viser hvordan en slik arv og slekskjærlighet blir praktisert.