I en felles uttalelse mandag skriver Johnson og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen at forutsetningene for en avtale ikke er på plass. De to viser til vesentlig uenighet på tre velkjente felter – like konkurransevilkår, håndheving av reglene og fiskerispørsmål.

De to hadde mandag en telefonsamtale som varte over 90 minutter, men endte med å konstatere at det ennå er langt fram til en enighet.

– Vi har bedt våre sjefforhandlere og deres delegasjoner om å forberede en oversikt over sakene som gjenstår og som skal diskuteres i et fysisk møte i Brussel i løpet av de kommende dagene, skriver de to i uttalelsen.

Annonse

Les også: Høyst usikkert om britene og EU blir enige om en avtale

Tidligere mandag satt von der Leyen, EU-president Charles Michel, Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron i et videomøte der planene for EUs toppmøte senere denne uka ble diskutert.

EUs sjefforhandler Michel Barnier har sagt at onsdag i realiteten er fristen for å få til enighet. Torsdag starter EU-toppmøtet, der rammeverket for en avtale – eller mangelen på en avtale – vil bli lagt fram for EUs 27 medlemsland.