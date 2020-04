Båndtvang: Tidligere viltnemnd-leder ut mot hundeeiere: – Blir verre og verre

Fra 1. april trer den generelle båndtvangen inn over hele landet. Det betyr at man alltid må ha hunden i bånd dersom man beveger seg utendørs.

"I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo", står det i loven om hundehold.

Les også: Slik er båndtvangreglene

– Hver enkelt er opptatt av seg og sin hund

Men ifølge tidligere leder i viltnemnda i Sarpsborg, Thor Pinaas, er det flere og flere som ikke bryr seg om båndtvangen.

– Det blir verre og verre. Hver enkelt er opptatt av seg og sin hund, og tenker at den gjør aldri noe galt. De har ingen tanke for hvorfor vi har nasjonale regler om at hunden skal holdes i bånd.

"Hver enkelt er opptatt av seg og sin hund, og tenker at den gjør aldri noe galt" Thos Pinaas, tidligere viltnemndleder

Han ga seg som viltnemndleder i Sarpsborg i fjor høst etter 28 år i nemnda, og sier at det har blitt verre i løpet av tiden som har gått.

– Før traff man på enkeltpersoner som ikke brydde seg, mens nå er det langt flere som ikke bryr seg. De tenker at hundene min gjør ikke noe galt, for den er så snill. Men den har instinkter som blir løst ut i enkelte situasjoner. Skjer det noe galt så er det gjort, sier han.

For poenget med båndtvangen er at man skal unngå skade på vilt. Enten i form av at hunden ødelegger egg, angriper kalver eller jager dyr. I år med mye snø om vinteren er rådyret utslitt og det tåler ikke å bli jaget opp.

I år har det vært lite snø i Sør-Norge, og Pinaas mener båndtvangutfordringene først blir et problem i mai.

Annonse

Finn inngjerdede områder

Stig Aiman Hansen har tatt over som viltnemndleder i Sarpsborg. Han sier han er såpass fersk som leder at han ikke kjenner til problemet med folk som slipper løs hunden.

Han ber likevel om at folk følger loven.

– Dette handler jo først og fremst om at vilt med unger skal få være i fred. Blant annet er det viktig at man ikke skremmer bort viltet, slik at kalver eller killinger blir liggende igjen alene. Dette gjelder selv utenfor allfarvei, for dyrene oppholder seg jo der det ikke er folk.

Unntaket gjelder for tjenestehunder som i politi-, toll- og letehunder.

Hansen anbefaler å finne området hvor hunden kan løpe innenfor gjerder. I Sarpsborg finnes det et offentlig område hvor hunder kan løpe fritt.

– Det er fint om det er områder de kan løpe, slik at folk ikke bare lar hunden sette av sted i skogen der det er vilt. Et tips dersom man tar med hunden til et slikt sted er å ikke ta med leker til hunden. Ingen hunder liker å dele med seg, og har man med leker kan man skape leven.

– Naturen blir mer og mer fjern for det urbane mennesket

Thor Pinaas tror den manglende respekten for båndtvangen handler om at folk har mindre kontakt med naturen enn tidligere.

– Naturen blir mer og mer fjern for det urbane mennesket, og det bekymrer meg. Vi bygger ned naturen, og tar fra viltet leveområdet i større grad, slik at de blir lenger og lenger borte fra oss. Det syns jeg er synd.

Han peker på at det også finnes hundeeiere som er flinke til å følge båndtvangen.

– Men de blir ikke lagt merke til. Det er det som er problemet.