Tidligere sjef for svensk rovdyrspark dømt etter dødelig bjørneangrep

Mora tingrett har idømt den tidligere anleggssjefen en betinget dom og 180 dagsbøter. Vedkommende er også dømt for arbeidsmiljøbrudd og for å fremkalle en fare for andre.

– Ved å unnlate å gjøre tilstrekkelige risikovurderinger og lage sikre rutiner for å forhindre at livsfarlige dyr kommer inn i gjerder der mennesker er, har sjefen opptrådt uaktsomt, skriver tingretten i en pressemelding.

Anleggssjefen var tiltalt sammen med en tidligere administrerende direktør i Grönklittsgruppen AB, som eier parken. Sistnevnte ble frikjent siden retten mente at vedkommende ikke sviktet i sitt tilsyn av anleggssjefens sikkerhetsarbeid.

– Mine klienter er lettet over at noen har fått skylden for at deres sønn og bror har dødd på jobb, sier familiens advokat Erik Elgán Maschmann.

Den tidligere anleggssjefen og selskapet må betale 30.000 svenske kroner hver til avdødes pårørende. 18-åringens familie krevde erstatning på 16 millioner svenske kroner.

Samtidig er Grönklittsgruppen idømt en foretaksbot på 2,5 millioner svenske kroner.

– Det er altfor mildt. En bot på 2,5 millioner kroner når det er svart-hvitt at det er så store mangler. Det er bare en «aja baja, det får man ikke gjøre». Det har kostet sønnen vår livet, sier avdødes far, som i en uttalelse til TV4 kaller foretaksboten «en vits».

Dyrepasseren fikk førstehjelp på stedet i timene etter angrepet, men han døde av skadene. Bjørnen som angrep, ble straks avlivet av en av dyrevokterne.

(©NTB)