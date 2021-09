Tidligere næringslivsleder og politiker Leif Frode Onarheim er død

Onarheim gikk bort torsdag etter en tids sykdom, bekrefter hans familie overfor NTB via kommunikasjonsbyrået First House.

Høyre-leder Erna Solberg sier hun mottar nyheten med sorg.

– Det var med sorg jeg mottok nyheten om at Leif Frode Onarheim har gått bort, sier hun i en uttalelse til NTB.

– Som Høyres leder vil jeg uttrykke stor takknemlighet for at han valgte å bruke så mye av sin energi på Høyres og næringslivets sak. Jeg vil alltid se tilbake på samarbeidet med ham med glede og lyser fred over hans minne, sier Solberg.

NHO-president

Han var en anerkjent næringslivsleder og politiker, og var president i Norges Industriforbund fra 1981 til 1983. Senere ble han president i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i 1996–2000.

Annonse

Onarheim ble deretter innvalgt på Stortinget for Høyre fra Akershus i 2001-2005, der han i all hovedsak engasjerte seg i spørsmål knyttet til næringslivets vilkår og behovet for sikker tilgang på energi.

Senere satt han i Asker kommunestyre i 2007 og ble varaordfører i kommunen fra 2015 til 2019.

Ble ridder

Onarheim var også svært aktiv i næringslivet og var utdannet siviløkonom. Han var konsernsjef i Nora Industrier i 1980-1991, og senere styreformann i Orkla i 1991–1992 etter fusjonen. Han har også hatt en rekke andre styrelederverv i blant annet Aschehoug, NetCom og Narvesen, samt vært konsernsjef i Marine Harvest.

I 1986 ble Onarheim utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. I 2008 fikk han Dagligvareprisen for utviklingen av Pizza Grandiosa, som ble lansert av Nora Industrier i 1980.

Onarheim ble født i Vestre Toten 23. august 1934.

(©NTB)