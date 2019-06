Tidligere Mattilsynet-direktør får permisjon med millionlønn

Det viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Gjein trakk seg selv fra stillingen som toppsjef i Mattilsynet etter at det ble kjent at Mattilsynet hadde levert en feilaktig tilsynsrapport fra minkfarmen til pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås.

Ifølge lederlønnskontrakten har Gjein en årslønn på 1.470.000 kroner, skriver VG.

I et dokument sendt til Gjein fra Landbruks- og mattdepartementet, som en bekreftelse på Gjeins oppsigelse, kommer det også frem at han vil få tilbud om «en annen passende stilling».

– I den videre dialogen vil det bli avklart hvilken annen passende stilling du vil få tilbud om og betingelsene knyttet til denne. Frem til dette er avklart, er du gitt permisjon med full lønn i tillegg til avvikling av planlagt ferie, heter det i dokumentet VG har fått tilgang til.

– Troverdighet trukket i tvil

Gjein har vært administrerende direktør i Mattilsynet siden 15. april 2011.

– Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil, i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, skrev Gjein i en pressemelding i forbindelse med avgangen.

Må forklare seg

Mattilsynet er i gang med interne undersøkelser i saken. Lederen for næringskomiteen på Stortinget, Sps Geir Pollestad, krever at landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) forklarer seg i Stortinget om den feilaktige rapporten.

– Denne saken er svært alvorlig, og det er derfor nødvendig at Stortinget får en bred redegjørelse fra regjeringen og statsråden, sier Pollestad til NTB.