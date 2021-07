Tidligere klimaminister refser Frp og Sp for fossilbil-utspill

– Dette viser at de overhodet ikke tar innover seg problemene verden står overfor med klimaendringene, sier tidligere Venstre-nestleder og nå stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

Han reagerer på at Frp-leder Sylvi Listhaug og Senterparti-politiker Sandra Borch i et intervju med NTB retter en advarende pekefinger mot å sette en sluttdato for fossilbilen i 2035, som EU trolig går inn for i klimapakken «Fit for 55».

Kritikken fra de to opposisjonspartiene er helt uforståelig, mener Elvestuen. Han viser til at Norge selv har som mål at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy allerede i 2025 – altså ti år tidligere enn det EU-kommisjonen nå ventes å gå inn for.

– Et forbud i EU vil ikke påvirke oss i det hele tatt, sier Elvestuen.

– Uakseptable signaler

Han satt selv som klima- og miljøminister da 2025-målet ble fremforhandlet i Energimeldingen og senere banket gjennom i Stortinget i 2016. Punktet om at alle nye biler skal være utslippsfrie ble enstemmig vedtatt. Dette er altså politikk Frp og Sp selv har vært med på å bestemme, minner Elvestuen om.

Annonse

– Da er det helt uforståelig at de skal ha noe imot et mål i 2035. Eller vil de ikke følge opp det de før har vært med på i Stortinget?, spør Elvestuen.

Les også: Gir Senterpartiet kritikk for å skjerme bilistene

Heller enn å kjempe imot, bør Norge støtte at de landene som ønsker det får innføre et fossilbil-forbud også tidligere enn 2035, mener Elvestuen.

– Signalene fra disse to uakseptable, både overfor problemene vi står overfor og fordi vi må ha et Storting og regjering som tar dette offensivt, sier Elvestuen.

SV: – Sp må lese seg opp

Også Lars Haltbrekken i SV stiller seg uforstående til kritikken fra Frp og Sp.

– Det er fascinerende å se at Sandra Borch og Sylvi Listhaug kritiserer en politikk de selv har vedtatt. Norge har det samme målet, bare enda mer ambisiøst med en sluttdato allerede i 2025. Men det er jo fint å se at EU-byråkratene kopierer norsk miljøpolitikk, sier Haltbrekken.

– Sandra Borch må lese seg opp, for dette er Norge allerede med på, og det er takket være Senterpartiet, føyer han til.