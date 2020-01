Tiåret i klikk: Sex, søppel og Sylvi Listhaug

Hva liker du best å lese? Basert på Nationen-statistikken er leserne ikke overraskende over gjennomsnittet interessert i landbruk, og det gjenspeiler seg også blant de suverene klikkvinnerne fra 2010 til 2019. Det absurde og uvanlige er også populært.

Lista kan likevel by på noen overraskelser.

– Tiden er en flat sirkel, sier Matthew McConaugheys rollefigur Rust Cohle i TV-serien True Detective. Det inneværende tiåret på Nationen.no begynte definitivt som det sluttet: Med revepelsebønder som var dypt frustrerte over forslaget om å forby pelsnæringen.

– Hvis det blir et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge vil produksjonen bli flyttet til land som ikke har restriksjoner på dyrehold i det hele tatt. Da vil dyra få det langt verre enn de har det her hos meg, sa Per Blilie i saken "– Dyra får det verre hvis næringa legges ned".

Da var han revebonde sør for Gjøvik. I 2019 driver han med andre ting.

Blilie-saken var den mest leste journalistiske saken på nationen.no i 2010. Klikkvinnerne ellers var imidlertid en rekke bildeserier fra tyske og østerrikske bondeorganisjoners "sexy bønder"-kalendere, med overskrifter som "Tyske bondepiker letter på sløret for første gang" og "Slik blir bondekalenderen til". På initiativ fra daværende redaktør Mari Velsand sluttet Nationen senere å skrive om disse kalenderne.

I 2011 tok tabloidgenet over Nationen på vinter- og vårparten, med det resultat at overskriften "Søppelfrustrert bonde jaget ketsjupinnsmurt forlovet med øks" ble årets suverene klikkvinner og en av de aller mest delte og leste sakene i Nationens historie.

Saken tok for seg den britiske bonden John Powells forsøk på å skremme tenåringer fra å kaste søppel på jordet hans. Det gjorde Powell ved å iscenesette en skrekkfilmlignende scene hvor han jaget sin egen forlovete med øks. Saken endte imidlertid med rettssak. - Jeg angrer dypt på alt, men familien vår er det virkelige offeret her, og jeg kan ikke tro at noe så dumt har endt i retten, sa Powell til avisa Daily Mail.

Blant andre saker som ble mye lest på Nationen.no det året var alt fra en NTB-melding om Utøya-morderens identitet til et intervju med et bondepar som tapte 350.000 kroner i året på å være lojale til Nortura.

I 2012 ble Sp-politiker Trygve Slagsvold Vedum landbruksminister, og han fikk raskt en seier å presentere: En økning i tollsatsen for flere landbruksvarer og en omlegging av ostetollen fra kronesats til prosentsats. Det var Nationen-leserne interesserte i, men lesningen tok først skikkelig av da Vedum tok en tur på Mathallen i Oslo en vinternatt. Der møtte han nemlig den lokale restaurant- og delikatessebutikkgründeren Jan Vardøen. Vardøen så forbanna på ostetollen at han kastet hedmarkingen ut av restauranten sin.

– Det var hyggelig å treffe ham, men jeg skjønte fort at han har et noe annet syn enn meg i spørsmålet om vi skal ha norsk landbruk eller ikke, sa Vedum til Nationen om møtet med Vardøen.

Vardøen mente på sin side at "Mathallen er et sted der norske småbrukere kan distribuere varene sine" og at "Sp er motstandere av nisjeproduksjon, og de smykker seg med det bare når det passer dem".

Blant andre klikkvinnere i 2012 finner vi saker som "Konserndirektør i Tine går av etter smør-kritikken", "Ap-statsråd ville kutte bondetilbudet til halvparten" og "Pupper og politikk - Nationens Erling Kjekstad kommenterer".

Nett-året 2013 sto i én politikers tegn: Etter valgseieren tok Erna Solberg det kontroversielle valget om å gjøre Frp-politiker og First House-rådgiver Sylvi Listhaug til partiets første landbruksminister. Listhaug hadde tydeligvis gjort en PR-vurdering av at det ikke var nevneverdig nødvendig å prioritere å bli venner med norske bønder.

Flere uker var Nationens topp ti-lister utelukkende saker om Listhaug.

Blant andre saker som var mest lest i 2013, var dekningen av saken mot grisebonden Henrik Mørk-Eek og daværende politisk redaktør Pernille Husebys kommentar "Jeg sjekker ut, herr Thon", et frontalangrep på hotell- og eiendomsspekulanten Olav Thons budskap om at han kom til å stemme på nettopp Fremskrittspartiet i høstens valg.

Året etter måtte Listhaug se seg slått av to saker. Den nest mest leste saken handlet om et EU-direktiv som kunne få konsekvenser for norske førerkort-takere, mens den aller mest på-klikkete saken i 2014 var den ikke i overkant tabloide saken om at dagligvarekjeden Ica kritiserte Rema 1000 for lanseringen av det nye matmerket "Norsk NÅ!". Ica mente det lignet for mye på Nyt Norge, og var kritisk.

– Det er ingen overraskelse at Rema 1000 kommer med noe tilsvarende en ny kopi, da de tross alt har kopiert andre siden oppstarten, skrev Ica-kommunikasjonsmedarbeider Lise Mette Kjellberg i en epost til Nationen. Rema sa på sin side at de bare ønsket å skape blest rundt norske matvarer.

Listhaug var imidlertid på pallplassering også i 2014. Kato Nykvists kommentar "Landbruksminister på bomtur", om Listhaugs debut på Dyrsku'n i Telemark, kom på en respektabel tredjeplass.

– I flere generasjoner har gården gått i arv, men statens reformer de overkjører normer, sang Pikekoret Ivar i 2015s rurale sommerhit "Norge trenger bonden". Og dermed var Sylvi Listhaug tilbake på klikktoppen - i musikkvideoen til studentkoret fra Ås, omtalt av Nationens journalist som "småfrekk", figurerer nemlig en blond kvinne med Frp-button i en svært tydelig skurkerolle.

På andre- og tredjeplass havnet saker om uønskete besøkere på eiendommen. Askerbonde Anne Elisabeth Juul Persbråten kom på andreplass med sitt hjertesukk om å få innmarka invadert av bærumsfruer på ramsløkjakt, mens tredjeplassen gikk til saken "Ektepar fant opp konstruksjon for brunsneglfri hage".

2016. For et år. Brexit og Donald Trump sjokkerte meningsmålere, mens kupp i Tyrkia og terrorangrep i Frankrike skapte inntrykk av at verden var i ferd med å gå av skaftet.

For Nationens lesere, derimot, sto som vanlig landbruksprodukter øverst på dagsorden. Årets mest leste sak var en kommentar fra en gjenganger på klikkvinnertoppen, Nationen-veteran Kari Gåsvatn, som virkelig traff en nerve med kommentaren "Langreist lureri i matbransjen". Her skrev hun blant annet om oliven som farges svart med giftige stoffer. På andreplass havnet en sak med enda mer oppsiktsvekkende misbruk av grønnsaker. Overskriften "Tysk mann slipper fengsel etter uaktsomt agurksex-drap" sier strengt tatt mer enn du trenger å vite.

"Det er en fugl, for svingende", skrev Nationens mektige politiske redaktør Kato Nykvist om den omstridte svanen "Havnesjefen". Havnesjefen hadde havnet i klammeri med det meste som rørte seg langs havna i vestlandskommunen Os, og ble til slutt avlivet. Det skapte et sinne i deler av befolkningen Nykvist var kritisk til. Og det skapte engasjement på nett: Kommentaren ble den mest leste nettsaken i Nationen i 2017.

På andre- og tredjeplass havnet seniorkommentator Erling Kjekstads tekster om to vilt forskjellige temaer: melkeprisutviklingen siden 1970-tallet og Fjorden Cowboys-kjendis Lothepus' rolle i å løfte livet på bygda ut til hele befolkningen.

Det er ikke hver dag at saker om EU-byråkrati når klikktoppen i noe som helst medium. Men i 2018 engasjerte debatten om EUs energibyrå Acer, som kritikerne oppfattet som et potensielt redskap både for dyrere strøm og privat overtagelse av norske offentlige krafteiendommer, kraftig. Senterparti-lokalpolitiker Ole Paulsruds teori om at Acer kunne være "Historiens største 'ransforsøk'?" ble årets mest leste sak.

På andre- og tredjeplass kom Nationens nå pensjonerte kommentator Kari Gåsvatn, som holder matchformen inn i pensjonstilværelsen med tekstene "Tenk om maten tar slutt" og "Verdens farligste fisk".

"Bak bileta frå fryselageret til Nortura skjuler det seg maktstrukturar som må fram i lyset", skrev Nationens debattleder Hilde Lysengen Havro i kommentaren "La oss snakke om matmakta". Teksten tok utgangspunkt i Game of Thrones-kjendis Kristoffer Hivju og kona Gry Molvær Hivjus besøk på Norturas fryselager, hvor de ble sjokkert over å se mengden frossen sau samvirket satt på uten å få solgt. Og med den skrev Havro seg til toppen av den digitale næringskjeden. Hun ble 2019s ubestridte klikkvinner.

Andreplassen skyldtes til dels en misforståelse: Flere bønder og jegere varslet på forsommeren at de kom til å boikotte TV-aksjonen i 2020, som ville gå WWFs kamp mot plastforsøpling. Det skyldtes ikke at jegerne var tilhengere av plastsøppel, men at de var skeptiske til WWFs standpunkt i rovdyrsaker. At saken havnet på klikktoppen, skyldtes imidlertid en massiv deling i forkant av ÅRETS tv-aksjon, som var til støtte for Care, en organisasjon som støtter kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Akkurat den saken får vi anta ingen bønder eller jegere har problemer med å støtte.

På tredjeplass kom Nationen-kommentator Hans Bårdsgård med en skikkelig drittsak, "De dyre møkkvognene".