Ti fotballbaner med uberørt regnskog tapt hvert minutt i fjor

Klimaendringene gjør det vanskelig å reversere tapene, advarer forskerne.

Rundt 11,1 million hektar tredekke gikk tapt i tropene i 2021. 3,75 millioner hektar av dette var fra primærskog med gammel vekst, ifølge forskning fra Global Forest Watch, the World Resources Institute (WRI) og University of Maryland.

– Det er ti fotballbaner per minutt. Og det foregår i løpet av et år, sier Rod Taylor, som leder WRIs program for bevaring og gjenoppretting av skog.

Forskere beregnet at tapet av tropisk primærskog i 2021 resulterte i et utslipp på 2,5 gigatonn karbondioksid i atmosfæren, tilsvarende de årlige utslippene av fossilt brensel fra India.

Over 40 prosent av den totale tropiske primærskogen som gikk tapt i fjor, var i Brasil, hvor rundt 1,5 millioner hektar ble hogd ned eller gikk opp i røyk.

– Situasjonen er svært alvorlig, og tallene viser at verden har en stor jobb å gjøre, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Han peker på ett lyspunkt, Indonesia, som reduserte skogtapet kraftig for femte år på rad. Der har avskogingen nå nådd det laveste nivået på 20 år.

Barth Eide mener dette viser at det langsiktige reformarbeidet i Indonesia virker.

– Resultatene som Indonesia har levert de senere årene, er imponerende, og de viser med all tydelighet at politikk virker, sier han.

