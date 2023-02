På torsdag inntok 13 samiske aktivister Olje- og energidepartementets (OED) lobby. Natt til mandag ble aktivistene etter pålegg fra politiet løftet ut av lokalene.

Mandag morgen satt de samme koftekledde aktivistene seg ned utenfor departementets hovedinngang. Med seg hadde de klimaaktivist Greta Thunberg.

– Jeg er her i dag for å stå i solidaritet og vise min støtte for den samiske kampen, for menneskerettigheter og fordi urfolks rettigheter bør respekteres, sa Thunberg til Nationen mandag morgen.

Ifølge aktivisten er det ikke et motsetningsforhold mellom å bevare natur og samtidig kutte klimagassutslipp.

Aksjonen blir gjennomført av Natur og ungdom (NU) og Norske Samers Riksforbund Nuorat.

I tillegg til hovedinngangen er det ifølge aksjonistene sperret av ytterligere fem innganger til departementsbygningen.

Forskansningen kommer etter den mye omtalte Fosen-dommen. For over ett år siden slo høyesterett fast at konsesjonen til vindturbinene i Trøndelag var ugyldig fordi den brøt med samiske rettigheter. Særlig hvordan turbinene hindrer samisk reindrift sto sentralt i dommen.

Likevel står vindturbinene der fremdeles. Det var i anledning 500 dager etter dommen at NU og Norske Samers Riksforbund Nuorat valgte å aksjonere.

Thunberg på plass

– Vi flytter inn på OED for møllene har stått for lenge, lyder det gjennom megafonene fra en av de fremmøtte aktivistene.

Også samiske kamprop runget utover forsamlingene mens politiet diskuterte med sikkerhetsvakter i bakgrunnen.

– Å bevare natur og redde klimaet går hånd i hånd. Vi kan ikke gjøre det ene uten å gjøre det andre, sa Greta Thunberg.

Etter det Nationen forstår har NU forsøkt å få Thunberg til Norge ved flere anledninger.

– Det kjennes herlig å se at denne kampen er så internasjonal og at den finnes på så mange ulike steder i verden. Så jeg er takknemlig for å få være en liten del av det, sier Thunberg mens hun sperrer inngangen til departementet.

SV: – Ikke et forhandlingsspørsmål

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) var også blant de fremmøtte. Han var tydelig på at aktivistene har SVs støtte.

Ifølge Haltbrekken vil SV be statsministeren om å komme til Stortinget for å redegjøre for hvordan regjeringen har tenkt til å avslutte Fosen-saken. På spørsmål om hvorvidt SV vil presse regjeringen ytterligere svarer Haltbrekken følgende:

– Å følge menneskerettighetene er ikke et forhandlingsspørsmål. Det er noe Norge skal gjøre uansett hvem som sitter i regjering.

– Så dere vil ikke vurdere å trekke støtten deres til dagens regjering på bakgrunn av denne saken?

– Vi forventer at regjeringen følger menneskerettighetene. Det er ikke et spørsmål som er oppe til forhandling.

– Må rive vindmøllene

Aktivist, skuespiller og popstjerne Ella Marie Hætta Isaksen hadde en klar oppfordring til Olje og energiminister Terje Aasland (Ap):

– Han må rive vindturbinene på Fosen og tilbakeføre landet til samene. Han må også be om unnskyldning for å ha latt et menneskerettighetsbrudd pågå i 504 dager, sier Isaksen med henvisning til antallet dager som har gått siden høyesterettsdommen.

Videre forteller Isaksen at hun kjenner flere av reindriftssamene som er blitt berørt av vindturbinene på Fosen.

– Det smerter å se hva de har måttet stå i, sier Isaksen.

NU-leder Gina Gylver forklarte til Nationen at de har fulgt med på Fosen-saken lenge og at det ifølge dem var på høy tid å ta grep.

– Vi trodde ikke at vi kom til å sitte lenger enn torsdag ettermiddag. Denne aksjonen har blitt til underveis og utviklet seg til å noe mye større enn det noen av oss trodde det skulle være.

Hun understreker at NU er for noe vindkraft på land, men at dette bør skje i allerede industrialiserte områder.

– Her handler det om prioriteringer og da trenger vi ikke å bygge ned verdifull natur og urfolks land, sa Gylver foran svingdøren til OED.

Kritiske advokater

På en kafé et steinkast unna aksjonens hete satt aktivistenes advokater og diskuterte veien videre.

– Rollen vår er å bistå dem og passe på at deres rettigheter blir ivaretatt og da særlig i lys av menneskerettighetene, retten til ytringsfrihet og retten til forsamlingsfrihet, forklarer Olaf Halvorsen Rønning til Nationen.

Han og kollega Maria Hessen Jacobsen fra Elden advokatfirma er skeptiske til hvordan politiet har håndtert situasjonen så langt. De vektlegger spesielt hvordan aktivistene ble fjernet fra departementet på nattetid.

– Det er et tiltak som er iverksatt i forkant av en eventuell uro og det skal være særskilt høy terskel for å gjøre det når noen demonstrerer med en fredelig metode.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kommenterte aksjonen til NRK mandag morgen.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg synes en fredfull markering har vært bra for demokratiet. Men når det gjelder hendelsene rundt demonstrantene, er det DSS som håndterer det, sier Aasland.