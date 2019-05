Theresa May trer av etter brexitkollaps

Den britiske statsministeren kunngjorde sin avgang i en følelsesladd tale fredag formiddag.

– Det er nå klart for meg at det er i landets beste interesse at en ny statsminister leder innsatsen. Så jeg kunngjør i dag at jeg vil gå av som leder for det konservative partiet fredag 7. juni, slik at en etterfølger kan velges, sa May utenfor statsministerboligen i Downing Street.

Hun la til at hun vil fortsette å fungere som statsminister inntil valgprosessen er fullført.

– Det er og vil alltid forbli en stor sorg for meg at jeg ikke var i stand til å levere brexit, sa May.

Mislykket

Den 62 år gamle prestedatteren forklarte at hun har gjort sitt aller beste for å forsøke å få de folkevalgte i Underhuset til å støtte utmeldingsavtalen hun forhandlet fram med EU i fjor.

– Dessverre fikk jeg det ikke til. Jeg forsøkte tre ganger, sa May.

Tidligere denne uka tok hun også initiativ til et fjerde forsøk. Men det kollapset allerede før detaljene ble lagt fram.

Nå blir det opp til etterfølgeren å fullføre prosessen. Det vil kreve kompromisser på alle sider, advarte May i sitt farvel.

Følelsesutbrudd

Så brast stemmen, og tårene tvang seg fram.

– Jeg vil om kort tid forlate jobben som det har vært min livs ære å holde. Den andre kvinnelige statsministeren, men helt sikkert ikke den siste, sa May.

– Jeg gjør det uten bitterhet, men med enorm og varig takknemlighet over å ha hatt muligheten til å tjene landet jeg elsker.

Lederkamp

Annonse

Mays farvel er startskuddet for det som ligger an til å kunne bli en tøff lederkamp i det konservative partiet.

Planen er at den nye lederen skal overta som statsminister innen 20. juli.

Forhåndsfavoritten er Boris Johnson, den lysluggede tidligere utenriksministeren som var en av frontfigurene i kamen for å Storbritannia ut av EU, og som nå er den klart mest populære kandidaten på grasrota i partiet.

Men Johnson er også en kandidat som splitter toryene dypt.

Kontroversiell

Jan Erik Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder og ekspert på britisk politikk, stempler Johnson som «det verst tenkelige alternativet».

– Johnson er politisk kontroversiell, har en lemfeldig holdning til sannhet og er helt blottet for forståelse av historie, sier Mustad til NTB.

– Men han kan bli valgt, sier han.

Om May sier Mustad at hun går av «med verdighet».

– Som statsminister gjennom disse tre årene har hun hatt en nesten umulig oppgave, konstaterer han.

Varme hilsener strømmet også inn fra konservative partifeller og fra internasjonale ledere etter fredagens kunngjøring.

Brexitfloke

Den neste lederens viktigste oppgave vil bli å nøste opp i en brexitprosess som har floket seg fullstendig for britene.

EU-skilsmissen er nå utsatt til 31. oktober, men kan fort bli forskjøvet på nytt hvis ingen ny løsning kommer på plass.

Men med en ny leder på plass kan også «no deal» bli et alternativ igjen.

Det gjelder spesielt hvis toryene velger en av de mer kompromissløse brexitforkjemperne til å overta – mens EU sier nei til å reforhandle avtalen.