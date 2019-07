Theresa May: – Jeg er stolt av politikken jeg har ført

– Vi er det femte rikeste landet i verden og det er galt at folk sover på gaten, sa Labour-leder Jeremy Corbyn, som spurte hvilken politikk May var mest fornøyd med i løpet av hennes periode som statsminister.

– Jeg er stolt av all politikk som har blitt gjennomført, svarte Theresa May da hun deltok i den ukentlige spørretimen i Parlamentet onsdag, hennes siste som statsminister i Storbritannia.

Det første spørsmålet hun fikk, kom fra Labours Ruth Cadbury som lurte på hva hun føler om at Boris Johnson nå følger i hennes fotspor.

May gjentok at hun er fornøyd med å overlate jobben til Johnson, som har lovet å gjøre det hun ikke klarte, nemlig å gjennomføre brexit.

May og Corbyn i ordkrig

Som vanlig var det høy temperatur i det britiske Parlamentet, og Jeremy Corbyn spøkte med at han håpte det ville bli roligere for May nå som hun skulle delta fra benken lenger bak.

Corbyn rettet oppmerksomheten mot fattigdom da han entret talerstolen. Han lurte på om statsministeren angret på politikken, fordi det har blitt mer fattigdom blant pensjonister, arbeidere og barn i Storbritannia, ifølge opposisjonslederen.

– Politikk handler ikke om medieoverskrifter, men om forskjellene vi jobber for å reversere hver dag, og for de nye mulighetene vi gir til folk, svarte May.

Under spørretimen fastslo May at hun og opposisjonslederen er «veldig forskjellige mennesker», men at de deler et felles prosjekt, nemlig et engasjement for politikk og deres egne valgkretser.

Men hun tilføyde at også Corbyn burde akseptere at det er på tide å trekke seg, slik hun har gjort. Kommentaren høstet støtte fra den tidligere Labour-politikeren Ian Austin som meldte seg ut av partiet i februar.

– Johnson mangler mandat

Flere ga uttrykk for sitt syn på valget av Boris Johnsom som landets neste statsminister.

Ian Blackford fra det skotske nasjonalistpartiet SNP sa at Johnson ikke har et mandat fra folket, og at Skottland «fortjener bedre» ettersom 60 prosent av skottene er «forferdet» over at Johnson har blitt valgt.

Theresa May parerte med at han har et mandat fra folket siden det parlamentariske demokratiet fungerer slik i Storbritannia. Hun var også klar på at de konservatives politikk videreføres når Boris Johnson overtar.

– Min etterfølger vil fortsette å levere politikken som har forbedret livet til befolkningen i dette landet, sa May, som også hevdet at hennes regjeringsperiode har resultert i flere jobber og en sunnere økonomi, bedre rustet for fremtiden.

