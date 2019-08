Texas-guvernør: 20 drept i skyting ved kjøpesenter i El Paso

Ifølge politisjef for El Paso politidistrikt, Greg Allen, er det snakk om ofre i alle aldre. Flere medier melder de døde var mellom to og 82 år gamle.

– Dette er en forferdelig situasjon, sa Allen som var sterkt preget under pressekonferansen lørdag kveld lokal tid.

I alt 26 personer skal være skadd.

Politiet fikk inn den første meldingen om en aktiv skytter klokken 10.39 lørdag formiddag lokal tid. Klokken 10.45, seks minutter senere, var første patrulje på stedet.

Etterforsker hatkriminalitet

En person er pågrepet. Allen ønsket ikke å gå ut med navn på vedkommende, men bekreftet at det er en 21 år gammel hvit mann fra Allen i Dallas-området i Texas.

Politiet er kjent med et manifest som kan ha vært skrevet av den pågrepne.

– Det er ting i manifestet som i en viss grad kan ha sammenheng med en potensiell hatkriminalitet, opplyste politisjef Allen under pressekonferansen og tilføyde at det vil bli etterforsket videre.

21-åringen overga seg selv til politiet utenfor butikken.

Handlet til skolestart

Skytingen fant sted ved Cielo Vista-kjøpesenteret, i hovedsak på butikken Walmart som ligger like ved senteret. Ifølge lokale myndigheter befant det seg mellom 1.000 og 3.000 kunder og 100 ansatte i butikken da skytingen fant sted. Svært mange av kundene skal ha vært unge mennesker som handlet til skolestart.

Barn skal være blant de skadde, blant annet en fire måneder gammel baby, ifølge CBS News.

– En av de dødeligste dagene i Texas

Guvernør Gregg Abbott uttrykte sorg og medfølelse under pressekonferansen og forsikret om at de vil gjøre alt de kan for å assistere ofrene og deres familiemedlemmer.

– Dette er en dag som ville vært en normal dag for å handle, men i stedet ble det en av de dødeligste dagene i Texas' historie, sa Abbott.

Samtidig uttrykte han takknemlighet overfor politi, FBI og andre som deltok under innsatsen og sørget for å redusere antall ofre.

Identifiseres ikke av vold

Borgermester Dee Margo kalte hendelsen en tragedie og ba samfunnet om å sørge sammen over ofrene og hedre minnene til de livene som gikk tapt.

– Vårt samfunn er for sterkt til å bli brutt av en feig handling som denne. Jeg forsikrer dere om at samfunnet vårt er trygt. El Paso er trygt, sa borgermesteren under pressekonferansen.

– Vårt samfunn vil ikke bli definert av denne voldshandlingen. Vi vil bli definert av det samholdet og den kjærligheten vi har vist i dag, sa han.

