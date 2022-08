Terje satt i lastebilen da Tretten-brua kollapsa

Lastebilsjåfør Terje Brenden ble reddet ut med helikopter etter brukollapsen. Om lag en time var han fanget i lastebilen på den sammenklemte brua.

I en pressemelding fra Norges Lastebileier-Forbund uttaler lastebilsjåføren seg om de dramatiske minuttene.

– Jeg var midt på brua, da jeg merket noe på bilen. Nesten som om den hadde punktert. Så begynte asfalten å bølge opp og ned foran meg – nesten som du ser et jordskjelv. Plutselig ble det så bratt at jeg kom ikke lenger, sier Brenden til Lastebil.no.

Brenden er ansatt i selskapet Sigurd og Ola Grimstad AS, en bedrift som holder til i Gausdal, sør i Gudbrandsdalen.

– Sikker på at det var slutt

Lastebilsjåføren forteller at han måtte sitte helt stille i førerhytta på lastebilen.

– Jeg var sikker på at det var slutt, men var spent på om redningsmannskapene ville komme fram i tide. Jeg hadde hele tida kontakt med firmaet og innsatslederen på telefon. Jeg kjente flere smårykk i bilen, sier han.

Sjåføren er fysisk uskadd, men trenger tid på å bearbeide den dramatiske dagen på jobb.

– Jeg hadde flaks, selv om jeg var uheldig. Tenk om jeg hadde kommet noen sekunder før. Da ville bilen falt ned på den andre side. Eller litt senere. Da kunne bilen kunne blitt tatt av elva. Jeg trodde jeg skulle dø, men min tid var ikke kommet, sier Brenden.

Han avslutter med at det likevel er et klart mål å kjøre lastebil igjen.

Mener stenging kan være naturlig

Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune har ytret planer om en ekstern granskning etter kollapsen. Det er andre gang på seks år at ei trebru av denne typen kollapser.

Nationen har skrevet at det finnes ni slike bruer i Norge, i tillegg til de som har kollapset. Fire av dem befinner seg i Eidsvoll kommune, og ordfører Hege Svendsen (Ap) er bekymret på vegne av innbyggerne.

– Akkurat nå føles det ganske ugreit. Jeg ser at de stengte bruene sist, og sjekket dem. Jeg blir bekymret når dette skjer, så jeg vil veldig gjerne at vi skal være helt sikre på at våre innbyggere er trygge, sier hun til Nationen.

Svendsen mener at de også denne gangen bør vurdere å stenge bruene midlertidig i påvente av nye svar.

– Jeg vil tenke at det er naturlig, og det var det de gjorde forrige gang. Siden dette skjedde igjen, så tenker jeg det er tryggest og mest naturlig, sier ordføreren.