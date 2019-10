Teknisk problem på luftambulansefly er løst

– Det forventes at dette gir bedre teknisk tilgjengelighet på fly og mindre beredskapsavbrudd i tiden fremover, skriver Luftambulansetjenesten.

Det har kommet flere bekymringsmeldinger knyttet til luftambulanseberedskapen etter at Babcock Scandinavian AirAmbulance AS overtok tjenesten fra Lufttransport AS 1. juli 2019.

Tilgjengelighet

Flere ambulansefly har vært ute av drift i kortere eller lengre tid etter byttet av leverandør. Årsakene er tekniske utfordringer, sykdom eller pålagt hviletid. I juli var tilgjengeligheten på bare 69,8, prosent ifølge TV 2.

Fylkeslegen i Finnmark og Troms, Anne Grethe Olsen, holdt mandag til et hastemøte med Helse Nord etter bekymringsmelding fra Finnmark legeforening.

Samtidig har de tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund sendt et varselbrev om arbeidsmiljøet til Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge, fylkeslegen i Troms og Finnmark og Luftambulansetjenesten HF. Varselet handler også om en fryktkultur, flysikkerhet, og mangel på rutiner for rapportering av avvik og kritiske hendelser.

Møte onsdag

Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance drøftet onsdag bekymringsmeldingene fra tillitsvalgte flysykepleiere ved noen av basene.

– Som oppdragsgiver og operatør tar vi varselet på høyeste alvor. Vi er enig om å involvere de som har sendt bekymringsmeldingen og resten av ambulanseflybasene i det videre arbeidet med dette. Målet er å finne gode og tillitvekkende løsninger for alle som jobber i tjenesten, skriver Luftambulansetjenesten i en uttalelse.