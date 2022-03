Torsdag ble det kjent at flere svenske aviser har sluttet å trykke Lise Myhres Nemi-tegneserie. Bakgrunnen er en stripe der den norske tegneren tok et klart ståsted mot jakt på ulv.

Tegneserieekspert Morten Harper er svært kritisk til avisenes sensur av serien i Sverige, og mener at saken handler mindre om ulv og mer om ytringsfrihet.

– Uavhengig av hva man mener om ulv og rovdyrforvaltningen, er det et drastisk bomskudd av avisene å fjerne serien fullstendig. Samtidig vet vi at tegning og sensur er et følsomt tema, sier han til Nationen.

Sjelden tegneserier blir sensurert

Harper befinner seg for tiden på tegneseriefestivalen Angoulême i Frankrike, som er Europas største av sitt slag.

– Hvor vanlig er det at tegneserier blir sensurert på denne måten?

– Jeg vil si at det er relativt sjelden at det skjer i Norden. Det har nok vært mindre uvanlig i USA for eksempel, forteller han.

Ifølge Harper, som også er leder for tegneserieutvalget i Kulturrådet, finnes det likevel noen få eksempler av tegneseriestriper som har blitt fjernet på grunn av religion og rasisme.

– For flere år siden kom det blant annet reaksjoner på noen seksuelle kommentarer i den svenske serien «Zelda». Mads Eriksen og serien «M» hadde også et motiv for noen år siden som mange reagerte på. Frode Øverli hadde også en karikatur en gang som kunne oppfattes rasistisk, sier han.

– Ikke en politisk serie

Harper vil ikke kalle Nemi for en politisk serie.

– Lise Myhre har alltid hatt et stort engasjement for dyrevern, og det gjenspeiles i Nemi-stripene. Utover det er det ikke en politisk serie. Hun har aldri opplevd sensur før, så sånn sett er det oppsiktsvekkende at dette kommer, mener han.

– Men dyrevern er jo også politikk?

– Joda, men i mine øyne er det en liten del av Nemi. Lise Myhre har laget daglige striper i mange år, det finnes tusenvis av dem. Serien handler først å fremst om en svartkledd gother og om det å være en ung jente. Sånn sett ligger det en del feminisme i serien også, sier Harper.

– Hvilke konsekvenser kan dette få for serien i Norge?

– Dette vil nok føre til at serien får fornyet oppmerksomhet. Mange hadde et sterkt forhold til Nemi for noen år siden, men i dag er ikke serien like populær. Det kommer alltid nye tegneserier, forteller han.

Savner flere tegneserier fra bygda

Harper forteller at de fleste tegneseriene i Norge er skapt fra byer, og det samme gjelder Nemi.

– Lise Myhres holdning knyttet til dyrevern i denne spesifikke Nemi-stripen er urban på mange måter. På landsbygda finnes det flere som er imot ulv, selv om det også der finnes mennesker som er for rovdyret, mener han.

Tegneserieeksperten skulle gjerne sett at det ble laget flere tegneserier fra distriktene.

– Det hadde virkelig vært interessant om man fikk fram norske tegneserier som hadde et tydelig bygdeståsted. Går man tilbake i tid har vi jo «Jens von Bustenskjold», men i dag bor stort sett alle tegneserieskapere i en by, sier Harper.