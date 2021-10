Tegn til økning i frukt- og grøntkonsumet i Norge

– Ved utgangen av september viser tallene at den negative utviklingen er i ferd med å flate ut, og at den er på vei opp. Noe av grunnen til det er at vi er tilbake på kontoret og bruker kantinetilbudet. Det har en positiv innvirkning på forbruket vårt, sier analysesjef Tore Angelsen ved Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

Rapporten viser at 22 prosent av nordmenn vanligvis spiser anbefalt mengde frukt, bær og grønnsaker, som er «5 om dagen». Kvinner er bedre enn menn, og det er dobbelt så mange kvinner som menn som spiser den anbefalte mengden med frukt og grønt.

Kvinner har hatt en økning i forbruket av frukt og grønt fra september 2020 til september 2021, mens forbruket til menn er uforandret.

Undersøkelsen heter 5 a day Europe og viser utviklingen i Norge sammenlignet med andre europeiske land.

Andelen personer som spiser «5 om dagen» i Storbritannia er på 44 prosent, og den er dermed dobbelt så høy som i Norge.