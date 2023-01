Tar umiddelbare grep etter prisavsløring

Matvarepriser er det store samtaleemnet om dagen. 1. februar er det nemlig ventet kraftige prishopp når prisene fra leverandørene til dagligvarekjedene skal justeres opp.

I fjor var det en enorm økning på basisvarer som kaffe, smør og mel. Det er ingenting som tyder på at prisene skal ned igjen nå.

Et populært produkt som har blitt mye dyrere de siste årene er Toros mexikanske gryte Mucho Mexicano. På Twitter har den stive prisen på ferdigretten i skål fått mye kritikk.

«Denne pleide å koste seksti kroner fy faaaaaan», skriver en Twitter-bruker og har delt et bilde som viser at gryteretten nå koster 115 kroner hos Meny.

«Denne pleide å koste seksti kroner fy faaaaaan», skriver en Twitter-bruker og har delt et bilde som viser at gryteretten nå koster 115 kroner hos Meny.

Mange reaksjoner på prisen

Den stive prisen på ferdigretten har fått mange brukere på Twitter til å reagere.

«I helsike. Så dyr skal den umulig være», skriver en person.

«Shiiiiit! Det var sykt dyrt!», reagerer noen andre.

«Har lukket øynene og kjøpt den også når den runda 80, men nå skjer det faen ikke. Ikke når andre mikroretter koster under halvparten ass», kommenterer en annen.

«Herregud, kiloprisen er jo den samme som for ytrefilet», påpeker noen.

«Vi blir lurt. Helt ærlig talt», skriver en annen person.

29 kroner dyrere på to år

Ved å gå tilbake i tid i nettbutikken til Meny kan vi se hvordan Toros mexikanske gryte gradvis har blitt dyrere.

Siden slutten av januar i 2021 har produktet økt med nesten 30 kroner:

• 86 kroner – 20. januar 2021

• 89 kroner – 19. april 2021

• 90 kroner – 24. januar 2022

• 112 kroner – 6. juli 2022

• 115 kroner – 24. januar 2023

Tar umiddelbare prisgrep

Mens produktet koster 115 kroner hos Meny, får du den eksakt samme varen for 79,90 kroner hos Coop Extra.

Nationen har tatt kontakt med Meny og bedt dem svar på kritikken.

– I dette tilfellet er vi enige i at prisdifferansen er for stor, og vi har satt ned prisen til kroner 89, skriver kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne, i en e-post til Nationen.

Hun mener det på generelt grunnlag blir feil å sammenligne priser på enkeltvarer mot lavpris, og påpeker at Meny har et helt annet konsept enn for eksempel Coop Extra.

– Vi skjønner at forbrukere kan reagere på enkeltpriser. Det er viktig å være klar over at prisene endrer seg hele tiden. Vi har mer enn 10.000 varer, og prissammenligninger på enkeltvarer kan gi ulike utslag, opplyser Horn Hynne.