Dette bekrefter forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) overfor Nationen.

– Disse midlene ble tilgjengelig etter at vi avsluttet vårt engasjement i Afghanistan. Vi har valgt å omdisponere pengene til Heimevernet. Dette er i tråd med Hurdalsplattformen som legger opp til en styrking av Heimevernet, sier Enoksen til Nationen.

Les også: 69 milliarder kroner til Forsvaret

– I tråd med Natos nye strategi

Beløpet skal styrke driftsbudsjettene til Heimevernet, og brukes på mer utstyr og legge til rette for mer trening og flere øvelser.

– Det er viktig at Heimevernet opprettholder omfanget og kvaliteten på øvelsene. Det er også viktig at de har nødvendig utstyr. Vi ønsker ikke å detaljstyre pengene for mye. Forsvarssjefen skal vurdere hvor det er størst behov å investere midlene, opplyser Enoksen.

– Betyr dette at dere vil ruste opp Norge i tiden fremover, fremfor å sende soldater til utlandet?

– Det kommer an på hvilken situasjon vi står i og hva som er nødvendig å delta i. Men vi ønsker å styrke Forsvaret nasjonalt og spesielt i nord. Dette er i tråd med Natos nye strategi om å fokusere mer på nærområdene, sier Norges ferske forsvarsminister.

Nationen har tidligere skrevet om den nye regjeringsplattformen til Ap og Sp. Den nye regjeringen vil styrke Forsvaret betraktelig, og blant annet øke antallet soldater i Heimevernet med 5000.

Hæren skal også få nye stridsvogner til Brigade Nord, og nye helikoptre som skal organiseres i en egen skvadron på Bardufoss.

15 millioner ekstra til frivillig forsvarsarbeid

Regjeringen øker også støtten til frivillige organisasjoner innen forsvarssektoren med 15 millioner kroner i forslaget til endringer i statsbudsjettet.

Annonse

Dette bekrefter forsvarspolitisk talsperson for Senterpartiet, Bengt Fasteraune, overfor Nationen.

– Det ville vært temmelig umusikalsk å strupe frivilligheten i et år som den forrige regjeringen selv har erklært skal være «frivillighetens år». Samtidig er det viktig etter korona å støtte opp om alt frivillig lagsarbeid som nå skal dras i gang igjen, sier Fasteraune til Nationen.

I forsvarsbudsjettet for neste år hadde Solberg-regjeringen besluttet å kutte støtten til frivillige organisasjoner med 20 prosent. Nå vil altså den nye regjeringen droppe reduksjonen.

– Det regjeringa nå legger fram viser at frivillig arbeid i Forsvaret prioriteres, mener Fasteraune.

Fornøyde organisasjoner

Det vakte sterke reaksjoner tidligere i høst da Solberg-regjeringen i sitt statsbudsjett for 2022 hadde redusert støtten til frivillig arbeid inn forsvarssektoren.

– At den nye regjeringen nå velger å droppe kuttet på 20 prosent til frivillig forsvarsarbeid er meget gledelig. Det kan se ut som vi har blitt lyttet til, sier generalsekretær i Folk og Forsvar, Monica K. Mattsson Kämpe, til Nationen.

Folk og Forsvar er en partipolitisk nøytral organisasjon, som driver med folkeopplysning om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Også generalsekretær Knut Helge Hamre i Norges Forsvarsforening er glad for at regjeringen skroter reduksjonen på 20 prosent til frivillig forsvarsarbeid.

– Den forespeilede støtten for neste år hadde ført NFF flere år tilbake i kapasitet, og ville fått store konsekvenser for arbeidet vårt, sier Hamre til Nationen.

Norges Forsvarsforening har 68 lokalforeninger som har som formål å drive opplysningsvirksomhet og fremme forsvarssaken og forsvarsviljen i det norske folk.