Reineierne mener 3225 rein ble tatt av rovdyr vinteren 2019–2020 i distrikt 6 i Varanger, skriver NRK. Statsforvalteren i Troms og Finnmark erstatter derimot bare 15 dyr ettersom de mener det har vært brudd på beitereglene.

Reineierne taper derfor trolig mellom 2 og 2,5 millioner kroner.

– Distriktet får ikke erstatning fordi de ikke oppfyller kravene i forskriften. Der fremkommer det at erstatningen skal avkortes eller bortfalle ved brudd på beitebruksreglene, sier Lisa Bjørnsdatter Helgason, miljødirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark til NRK.

Annonse

– Det hender vi avslår erstatningssøknader på bakgrunn av ulovlig beiting. Det har vært enkelttilfeller, men ikke full avkorting for hele distriktet, sier hun om saken.

Statsforvalteren og reineierne er uenige om hvor mange rein som har beitet på feil sted. Reineier Jan Ivvár Smuk sier til NRK at vinteren 2019–2020 var et katastrofeår når det gjaldt beiter og is.

– De holder tilbake alt. Jeg kunne forstått det hvis de holdt tilbake erstatning for den reinen som faktisk har vært der, kanskje 500 dyr, men ikke for hele flokken på 11.000. Dette er ikke forholdsmessig, mener han.

Reineierne har ikke bestemt seg for om de skal løfte saken opp for retten. De har tidligere klaget saken inn til Miljødirektoratet, men uten resultat.