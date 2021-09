Takeaway på menyen i verdens vanskeligste kokkekonkurranse

Norge topper medaljestatistikken i konkurransen, og Pettersen anses som en av landets mest meritterte konkurransekokker de siste 15 årene. Det er andre gang han deltar i verdensfinalen.

Konkurransen går av stabelen i Lyon i Frankrike søndag og mandag. Til sammen har 23 land kvalifisert seg til å konkurrere.

– Nytt av året er at tallerkenretten er byttet ut med en treretters takeaway-meny, mens den tradisjonelle fatretten er lik forutgående år, med unntak av at alle land må bruke samme type fat, opplyser Kulturmeglerne i en pressemelding.

– Hyller bransjen

Takeaway er inkludert for å gjenspeile en hyllest til hvordan bransjen taklet utfordringene under koronapandemien, og det skal vise hvordan også takeaway kan løses med gastronomi i verdensklasse.

– Denne endringen i konkurransen og reglene skaper selvsagt særskilte utfordringer for alle deltakerne og øker spenningen i konkurransen, skriver Kulturmeglerne videre.

Kokkene skal bruke fastsatte råvarer fra Lyon. I både forrett, hovedrett og dessert skal det anvendes tomat, mens til fatretten er det valgt ut et bogstykke fra storfe.

Det norske laget skal i ilden på første konkurransedag, og de skal levere sitt bidrag klokken 12.55 og den klassiske fatretten klokken 13.30.

Utsatt etter pandemien

Christian André Pettersen er tidligere kåret til Årets kokk to ganger. Han vant Bocuse 'Or Europe i 2018, og han tok bronse i verdensfinalen året etterpå. I 2020 tok han nok en gang gull i europakonkurransen av Bocuse d'Or.

Det norske laget trenes av Geir Skeie, som selv har bakgrunn som både europamester og verdensmester i konkurransen. Pettersens viktigste medhjelper, også kalt commis, er Even Sørum (23). En commis er et ungt talent under 23 år som står i konkurransekjøkkenet med kandidaten og kan delta i og gjennomføre alle operasjoner under konkurransen. Han deltok også som commis i europafinalen i fjor.

Bocuse d'Or skulle etter planen ha vært avholdt i januar i år, men måtte utsettes to ganger på grunn av pandemien.