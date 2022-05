Hele 70 prosent av gårdbrukerne oppgir at de frykter klimaendringer vil føre til skade på avlinger og landbruksareal. Dette er en signifikant økning på 16 prosent fra 2021.

Det viser en fersk undersøkelse Respons Analyse har gjennomført blant 100 gårdeiere på vegne av Fremtind forsikring.

– Vi forstår godt at mange bønder er bekymret for sine avlinger og gårdsbygninger. Nedbør gjør mer skade, og vi snakker med stadig flere kunder som har fått sine eiendommer og verdier skadet eller tapt i styrtregn, flom, ras og skred, sier skadeforebygger i Fremtind, Therese Hofstad-Nielsen, i en pressemelding.

Les også: Forventer store klimaendringer i norsk skog

Forebygg skader av tørke og flom

Gårdbrukere bosatt i Innlandet, Oslo og Viken er mest bekymret. Der oppgir 8 av 10 at de frykter konsekvenser av klimaendringer.

– Jordforbedring ved vekselbruk eller tilførsel av kompost eller biokull kan forebygge og begrense skader av både tørke og flom. Jorda holder bedre på fuktigheten i tørre perioder og det blir mindre erosjon ved mye nedbør og flom, forteller Hofstad-Nielsen.

– I tillegg kan det være smart å beplante langs bekker og elver for å forebygge erosjon langs elvebreddene. For å forebygge skred i skråninger er det viktig å ikke fjerne all vegetasjon med flatehogst, men i stedet drive såkalt plukkhogst ved å la en del trær og røtter stå igjen for å hindre jordskred, fortsetter skadeforebyggeren ifølge presseskrivet.

De yngste mest bekymret

Det er de yngste gårdbrukerne som er mest bekymret: 81 prosent av gårdbrukerne under 40 år frykter skader på avlinger og landbruksareal som følge av klimaendringer i fremtiden, mot 65 prosent av de som er over 50 år.

I undersøkelsen oppgir nær 30 prosent at de frykter klimaendringer vil føre til skade på landbruksbygningene grunnet mer nedbør, flom og annet ekstremvær. Det er en økning på fem prosentpoeng fra 2021.

– Et større tiltak er å bygge flomvoll rundt gården og driftsbygningen, med en flomport, som kan stenges ved behov. Det er også mulig å lage mindre dammer i sidevassdrag som forsinker avrenning ned til større bekker og elvedrag, sier Hofstad-Nielsen i pressemeldingen.