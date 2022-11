Synnøve og Q-meieriene hardt ut mot Tine: – Spill for galleriet

– Konkurrentene våre mottar 200 millioner kroner i året i sentraliserende subsidier. Vi må tilpasse oss denne virkeligheten, sa konsernsjef Gunnar Hovland til NTB da Tine permitterte 30 ansatte i Ålesund torsdag. Samtidig varslet samvirket flere potensielle oppsigelser.

Nå går Synnøve Finden og Q-meieriene hardt ut i E24.

– Vi er veldig, veldig små konkurrenter til Tine, og de eneste som er etablert siden monopolet ble avskaffet i 1996, sier Trond Haug hos Synnøve Finden til E24

– Dette kommer fordi han faktisk vil fjerne det lille han har av norsk konkurranse, og er et spill for galleriet, legger styreleder i Q-meieriene legger Kristine Aasheim til.

De to konkurrentene viser til at Q-meieriene omsatte for 2 milliarder og Synnøve Finden for 1,5 milliarder kroner i 2021. Tine skal ha omsatt for 24,5 milliarder kroner i samme år.

Konkurransefremmende tiltak

Hovland understreker at han ikke har noe ønske om at konkurrentene skal forsvinne.

– De er gode konkurrenter som har gjort en fin jobb. Det er ikke og har aldri vært vår strategi, sier Hovland til E24.

Han mener imidlertid at Q-meierienes nye anlegg på Jæren er et eksempel på at subsidiene bidrar til sentralisering.

– At det er subsidier til et sånt anlegg når anlegg i Tana med en liten brøkdel av volumet og Finnmarks utfordringer, skal bidra med avgift på sin produksjon til disse subsidiene, det er ikke mulig å forstå, mener Hovland.

– Mest mulig effektivt

På spørsmål om at Tine også har investert i store, sentraliserte anlegg, svarer Hovland følgende:

– Vi investerer for å drifte Tine mest mulig effektivt. Det er nå en gang slik at det bor mye folk i Bergen og Oslo, og derfor har vi anlegg der, men vi har ikke tilsvarende subsidier for å drifte anleggene våre, sier han.