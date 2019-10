Synnøve Finden om melkekutt: – Skremmende

Onsdag ble Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet enige om hvordan melkeproduksjonen skal kuttes. Dette skal skje i kombinasjon av utkjøp av melkekvoter og kutt i kvotene for alle. Staten skal bruke 200 millioner på utkjøp. Totalt skal 40 av 100 millioner liter melk kuttes ved utkjøp av kvoter.

Forslaget får Synnøve Finden til å steile. De skulle gjerne tatt imot mer melk.

– Det er skremmende at man betaler bønder for å slutte å produsere melk når vi skriker etter å få melk. I tillegg har vi i dag ordninger som hindrer oss i å få tak i mer melk. Vi mener staten burde bruke penger på å sørge for å styrke konkurransen og samtidig ivareta norske bønder og norsk produksjon, sier daglig leder Trond Haug i Synnøve Finden i en pressemelding.

Jarlsberg-eksport

Noe av grunnen til at man må kutte i melkeproduksjonen er at Synnøve Findens konkurrent, Tine, skal slutte å eksportere Jarlsberg. Årsaken er at eksportstøtten forsvinner, da denne er i konflikt med WTO-avtalen.

Når eksporten forsvinner, frigjøres 70 millioner årlig som skal brukes til å styrke konkurranseevnen til norsk melk, står det i avtalen.

– Synnøve Finden tar for gitt at disse midlene skal benyttes til å styrke konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen. Vi er mot at man skal legge ned norsk melkeproduksjon. Vi vil derimot være med på å utvikle norsk meieribransje. Bransjen burde sammen sett på alle mulige løsninger for å opprettholde norsk melkeproduksjon. Det er kritikkverdig at ikke alle aktørene i bransjen har fått være med på denne diskusjonen, sier Haug.

– Lite konkurranse

Han mener en av grunnene til at melkebruket faller er lite konkurranse.

– Her har man en kjempemulighet til å styrke konkurranse og få fram nye innovative produkter som kan erstatte volumet av søtmelk som har vært i fritt fall i årevis. Synnøve Finden kan ta imot 40–60 millioner liter på Tolga på kort varsel. Dette vil ikke fortrenge verken Tine- eller Q-produkter. Tidligere erfaringer fra meierimarkedet og alle andre markeder vi opererer i, viser at økt konkurranse gir økt forbruk og vekst.