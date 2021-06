Svinebønder hetses etter avsløringer om dyrevelferd

Svinebønder hetses som følge av nye avsløringer om dyremishandling i norske svinefjøs, skriver P4-nyhetene.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at en del familiemedlemmer har opplevd slengbemerkninger fra naboer og folk i butikken, som går på dette med at alle som driver med gris, driver dårlig, sier fagkoordinator for HMS i Norsk Landbruksrådgivning, Halle Arnes, til radiokanalen.

Også i sosiale medier opplever svinebønder hets, ifølge Arnes.

– Det er en del personer som går veldig langt med å kritisere. Det er veldig krevende, forteller han til P4-nyhetene.

NRK fortalte i forrige uke om aktivister som har tatt seg ulovlig inn i dyrefjøs over hele landet og avdekket brudd på dyrevelferden.

Bøndene som har hatt innbrudd har i ettertid valgt å anmelde aktivistene.