Svinebøndene slipper fengsel etter ulovlige videobevis

Aktor hadde lagt ned påstand om at den ene av de to skulle dømmes til 120 dager i fengsel, og samboeren til 60 dager. Nå har Sogn og Fjordane tingrett kommet fram til at straffen skal settes til 60 dagers betinget fengsel for bare den ene av dem.

– Saken er tonet ned i forhold til tiltalen, det er vi fornøyd med, sier advokat Louis Anda til Nationen.

Han har representert samboerparet i saken.

– Vi er glad for at fruen i huset ble frifunnet, og at man ikke mener det har vært så grovt når det gjelder mannen. Han overtok jo i hyrten og styrten, og har vel derfor fått en mild dom – selv om retten mener han burde gjort det bedre, sier Anda.

Det lykkes ikke Nationen å få avklart muligheten for eventuell anke med aktor, politiadvokat Inger Helen Stenevik, onsdag ettermiddag.

– Denne dommen er et slag i trynet for alle dyrs rettssikkerhet, og setter utviklingen mange år tilbake i tid dersom den blir stående, mener derimot Tor Grobstok, talsperson i Nettverk for dyrs frihet.

Han håper påtalemyndigheten vil anke saken.

Overtok etter dødsfall

Under rettssaken ble det lagt fram et sørgelig bakteppe. Våren 2018 hadde den sauebonden som eide og driftet det aktuelle grisefjøset med 800–900 griser, plutselig dødd.

Dette var en kamerat av samboerparet som hadde bistått med driften tidligere. Det var den ene av dem som fant kameraten død, og som påtok seg å gi dyra tilsyn og stell inntil videre.

Dagen etter dødsfallet oppsummerte derfor Mattilsynet at «situasjonen verkar såleis å være under god kontroll», heter det i dommen. Likevel beskrives situasjonen som «kaotisk» og at det tok tid å få på plass gode rutiner.

Bare to og en halv måned senere bryter aktivister fra dyrevernsorganisasjonen Nettverk for dyrs frihet inn i fjøset og tar bilder og video før de sender en bekymringsmelding. Et par dager senere gjennomfører Mattilsynet et tilsyn på gården, men uten selv å dokumentere dette med video eller bilder.

Utover sommeren blir gitt flere pålegg om ventilasjonsanlegget, tilgang til strø og halebiting. I slutten av august avsluttes saken midlertidig.

Året etter gjennomfører Mattilsynet så tre tilsyn, deriblant ett uvarslet. Det ble da ikke avdekket noe som medførte varsel eller pålegg, men det ble observert gris som var bitt på begge ørene.

Anmelder etter NRK-dokumentar

Sommeren 2021 anmeldes forholdet av Nettverk for dyrs frihet, med henvisning til materiale fra innbruddet i 2018. Det var også etter at NRK hadde sendt et dokumentarprogram hvor det ulovlige materialet ble brukt.

Den 30. juni 2021 utførte Mattilsynet eit uvarslet tilsyn. Slik retten forstår det var Mattilsynet på dette tidspunktet ikkje kjent med politimeldinga. Igjen er det generelle inntrykket godt, men det vart observert slitasje på gjødselrister som førte til påpeking av plikt

På nyåret i år gikk politiet og Mattilsynet til aksjon på gården, mens samboerparet satt til avhør på politistasjonen. Det ble da fattet et hastevedtak om behandling av en slaktegris og ei purke, men Mattilsynets generelle inntrykk var «fine og reine dyr i godt hold».

Når tingretten vurderer de omstridte bildene, så mener man det er tvil om bildene viser samme dyr og at innbruddet også kan ha «påverka åtferda til grisane» på videoen. Likevel mener man at materialet viser «syke og skadde dyr i fjøset», noe som sammen med dokumentasjon og forklaringer fra Mattilsynet underbygger beskrivelsene i tiltalen.

«På bakgrunn av det samla bevisbiletet finn retten det ikkje bevist at meir enn éin gris vart utsett for belastningar som følgje av halebiting», skriver tingretten som også mener det er bevist at «syke og skadde griser ikkje fekk nødvendig helseoppfølging eller vart avliva i perioden».

Tingretten har delt seg når det gjelder vurderingene av grov uaktsomhet eller ikke. Mindretallet mener dette er «svært klanderverdig», men at det ikke mer. De to andre, deriblant saken dommer, mener det er snakk om grov uaktsomhet. Likevel skriver flertallet at den dømte har «handla i beste meining, men han har tatt på seg meir enn han hadde kompetanse og kapasitet til».