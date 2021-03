Sverige gransker om norsk grensestenging bryter EU-retten

Europakommisjonen opprettet i 2017 et hittil lite omtalt system, Solvit-nettverket. Dette skal «uformelt og gratis» hjelpe bedrifter og privatpersoner med løsninger når et annet EØS-land ikke anvender EØS-retten korrekt.

Denne uken startet det svenske Solvit-senteret en granskning av den norske beslutningen 29. januar om å stenge grensen for arbeidsinnvandrere.

Det førte til at om lag 6000 svensker ikke kunne komme på jobb i Norge, uten noen lønnskompensasjon.

Svenskene gransker

Nå vil svenskene vurdere om det norske tiltaket mot importsmitte kan ha vært et brudd mot EU-retten og arbeidskraftens frie bevegelse. Det bekrefter Charlotte von Mentzer, en av Solvits eksperter på EU-juss, overfor Nationen.

– Vi har opplevd en mengde spørsmål og henvendelser fra svenske arbeidstakere som ikke har kunnet dra på jobb. Så langt har vi registret at cirka 14 har tatt kontakt, sier hun og fortsetter:

– Nå utreder vi hvordan de enkeltes individuelle situasjon er. Det vil være avgjørende om det er lønn fra arbeidsgiver, permitteringsmidler eller arbeidsledighetstrygd fra den norske staten som ikke er utbetalt, og hvorfor det i så fall ikke har skjedd.

LO gransker også

Mandag denne uken ble igjen mulig for svenske dagpendlere å krysse grensa, men det gjør ikke at von Mentzer og hennes kollegaer dropper saken.

Også LO ser nærmere på muligheten for å kreve økonomisk kompensasjon. Første nestleder Peggy Hessen Følsvik sier til Nationen:

– For oss er det viktigste at den norske regjeringen tar sitt ansvar og gir økonomisk kompensasjon til dem som er rammet. Pandemien har satt oss i en ekstraordinær situasjon, men det er ikke akseptabelt at enkeltmennesker skal betale en så høy pris.

Følsvik opplyser også at LOs juridiske avdeling har fått inn flere saker fra forbundene om medlemmer som er grensependlere. Det vurderes nå, i samarbeid med LO-Sverige, hvordan en skal følge dem opp.

– Advokatene vurderer om enkeltmedlemmer kan ha krav på dagpenger etter folketrygdloven, og andre mulige grunnlag for dekning av inntektstapet, herunder EØS-reglene, sier Følsvik.

Hun har tidligere vært med på en felles uttalelse fra LO i Norge og Sverige. Her viste de til at det fra 1954 har vært et felles nordisk arbeidsmarked, og at den norske regjeringens beslutning var «en alvorlig trussel mot dette samarbeidet».

De avviste også den norske regjeringens forslag om at partene i arbeidslivet burde løse dette ved å gi samme økonomiske kompensasjon som permitterte.

For langsom løsning

Mandag hadde svensk og norsk LO også en felles markering på den gamle Svinesundsbrua. Her fortalte blant annet svenske Joachim Ahlström hvordan hans lønn fra Nexans i Halden ble kuttet samtidig som de norske tiltakene ble innført, 29. januar.

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) var blant dem som deltok, og hun krevde da i et intervju med NRK at «hullet i systemet måtte tettes».

Til Nationen sier hun at det «er bra at de rettslige sidene ved dette granskes» ved at svenske Solvit har startet en granskning, men frykter samtidig at en slik avklaring «dessverre» tar tid.

– Det raskeste er om regjeringen får på plass en økonomisk kompensasjon for dem som ikke kan dra på jobb på grunn av stengt grense. Dette er arbeidstakere som til vanlig jobber og skatter i Norge, men som nå faller mellom to stoler, sier Bjørnebekk-Waagen som er valgt inn fra Østfold.

I dialog med Norge

I Sverige er Solvit underlagt Kommerskollegium, en regjeringsoppnevnt etat med ansvar for utenrikshandel, EUs indre marked og handelspolitikk. Den norske varianten er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Instansen har ikke mulighet til å iverksette tiltak mot private arbeidsgivere, og disponerer ingen sanksjonsmuligheter. De representerer heller ikke de enkeltpersonene som tar kontakt, men vil formidle sine vurderinger til – i dette tilfellet – det norske senteret.

– Solvit Norge må da avgjøre hvilke norske instanser som skal kontaktes for dialog slik at den eventuelle overtredelsen av EU-retten kan korrigeres, sier von Mentzer.

Hun understreker også at selv om det er stengningen av grensen som har skapt problemene, så er det ikke lovligheten av dette tiltaket som nå skal granskes, men manglende økonomisk kompensasjon til de svenske arbeiderne som skatter til Norge.

– Vi har i Solvit Sverige altså innledet dialog både med dem som har henvendt seg til oss, og med Solvit Norge, sier den svenske EU-eksperten.

Olav Vogt Engeland er koordinator på norsk side. Han er kjent med saken at de to lands sentre «snakker sammen og prøver å finne gode løsninger».