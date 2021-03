Sverige er langt fra å nå klimamålene

Det statlige svenske forvaltningsorganet Naturvårdsverket varsler at det må tas omfattende grep hvis Sverige skal nå klimamålene.

– Det er et veldig stort gap som gjenstår for å nå målene. Det betyr at det må satses stort i alle sektorer, fremfor alt i industri og transportsektoren, sier Sara Almqvist, klimaanalytiker i organet.

Delmålet som er satt for 2030 er fortsatt mulig å nå, men det avhenger av at satsingen på biodrivstoff er vellykket. I en ny rapport om de svenske klimamålene får regjeringen godkjent for ambisjonene, men ikke for gjennomføringen så langt.

