Sverige: En av ti skogbranner kan skyldes skogsarbeid

Ifølge en rapport fra SLU, det svenske landbruksuniversitetet, skyldes 2,2 prosent av utrykninger til skogbranner arbeider i skogen. Men ifølge redningstjenesten i Karlstad har bransjen ansvar for så mange som mellom fem og ti prosent av skogbrannene i Sverige.

– Det er anslag at mellom fem og ti prosent av skogbrannene er forårsaket av skogsmaskiner, sier Björn Johansson, branningeniør ved redningstjenesten i Karlstad til SVT.

Rapporten fra SLU viser at så mye som 40 prosent av det totale skogarealet som er brent opp er resultat av branner forårsaket av skogmaskiner.

Gjør tiltak

Tre av de største skogbrannene i Sverige de siste ti årene skyldes nettopp skogarbeid. Den største, brannen i Västmanland i 2014, dekket 14 000 hektar. De store brannene har ført til at næringen jobber for å unngå branner.

– Ofte fjerner vi stroppene, kjettingene og kjedene på maskinene. Vi sørger for at entreprenørene har ekstra brannbeskyttelsesutstyr med seg, tilgang til ekstra vann og så har vi brannvakter som følger arbeidet på dagtid og også blir værende etter at arbeidet er gjort, sier Hanna Wickberg, produksjonsleder ved Moelven skog i Värmland til SVT.

Stopper arbeidet

Ved ekstremt høy skogbrannfare blir arbeidene stoppet. Dette skjedde også i Norge i 2018, da det var ekstremtørke.

Skulle det bli stor skogbrannfare i Norge i sommer, har ikke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) noen planer om å stoppe skogsdriften.

"Vår erfaring er at det lokale brann- og redningsvesen har god dialog med skogeiere/skogeierlag i sin kommune. I regi av Skogbrand forsikring er det gjennomført en rekke kurs for skogsentreprenører i dette skogbranntemaet. Skogbrand forsikring har også levert ut en rekke beredskapspakker til næringen som inneholder enkle brannslukkingshjelpemidler. I tillegg er det innført som et krav i kvalitetssikringssystemet til entreprenørene at kurs skal gjennomføres", har DSB tidligere skrevet til Nationen.