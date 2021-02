Svenskene vil utfordre Storelgen

Har du kjørt over Østerdalen på tur mellom Trondheim og Oslo de seinere årene, har du ikke kunnet unngå å møte på et blikkfang av de sjeldne. Storelgen, skulpturen som ruver 10,3 meter over bakken i Stor-Elvdal, er, om ikke var, verdens høyeste elg.

For kanadierne og deres elg «Mac the Moose», som er ti meter høy og hadde rekorden i over 30 år fram til avdukingen i Østerdalen i 2015, ville ikke gi fra seg hederen med det første.

I 2019 ble det signert en «fredserklæring» mellom kanadierne og østerdølene. Nordamerikanerne skulle få beholde tittelen som hjemlandet til verdens største elg, mens Norge kunne titulere seg med å ha den fineste og blankeste elgen, skriver Østlendingen. Forut for fredserklæringen hadde kanadierne satt på et nytt og høyere gevir på elgen sin, slik at den ble seks centimeter høyere enn den norske.

Men nå skriver avisa at fredsmeklingen kan ha vært til liten nytte, for svenskene vil melde seg på i kampen. Det var Dagbladet som meldte om nyheten først.

Kunstneren Mohannad Solaiman fra Göteborg planlegger å lage en skulptur som ruver 13 meter over bakken. Solaiman har tidligere laget en fem meter høy elg som står langs E45 i Sverige.

Ordfører i Stor-Elvdal, Even Moen, sier til Østlendingen at han ønsker svenskene lykke til.

– Skulle han klare å bygge en enda større elg, så tar vi gjerne en tur til Sverige for å ta en prat med ham, humrer ordføreren.