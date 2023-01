Svenskene snudde ulvejakta Norge stanset

Lagmannsretten i Sundsvall i Sverige avviser forvaltningsrettens argumenter for å stanse lisensjakta på 18 ulver i grenseområdet mellom Sverige og Norge, skriver Jaktjournalen.

Dommen til lagmannsretten kom tirsdag morgen:

– Lagmannsretten opphever forvaltningsrettens dom og erklærer at vedtaket fra länsstyrelsen i Värmland fylke ikke refererer til lisensjakt på ulv i norsk territorium. Lagmannsretten sender saken tilbake til forvaltningsretten for nærmere prøving av om de øvrige forutsetningene for lisensjakt er oppfylt, skriver retten.

Spørsmålet er om domstolene rekker å å gjøre ferdig papirarbeidet, slik at lisensjakta kan starte 2. januar som planlagt.

27. desember stanset Oslo tingrett lisensfellingen av ulv i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det skjedde etter at organisasjonene Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr ba om midlertidig forføyning.

Klima- og miljødepartementet har bedt om muntlige forhandlinger i saken. Dato for dette er ennå ikke satt.

Lisensfellingsperioden for ulv i Norge innenfor ulvesonen varer vanligvis fra 1. januar fram til 15. februar.