Naturvårdsverket (svenskenes ekvivalent på Miljødirektoratet) brukte 8,5 millioner svenske kroner på flytte tre ulver i Norrbotten i det nordlige Sverige i fjor vinter, skriver Jaktjournalen.

Omgjort til norske kroner tilsvarer kostnadene rundt 8,7 millioner.

Les også: Forsker svarer på spekulasjoner om felt ulv kan være en hybrid

– En ren katastrofal hendelse

Desember 2019 dukket det opp tre ulver med finsk-russisk opprinnelse i Norrbotten. Ulvene blir sett på som genetisk verdifulle, og ettersom de oppholdt seg i et reindriftsområde, bestemte Naturvårdsverket at ulvene måtte flyttes sørover.

Ifølge Jaktjournalen var alt med flyttingen en fiasko.

Annonse

– Du kan ikke se på dette som noe annet enn en ren katastrofal hendelse. Etterpå har jeg blitt overrasket over at det er skrevet så lite om saken, sier ansvarlig for spørsmål om skog og rovdyr på Sametinget, Stefan Forsmark, til den svenske nettavisen.

Ifølge Forsmark måtte ni samiske kommuner betale nesten 16 millioner svenske kroner for flyttingen, selv om Naturvårdsverket betalta 8,5 millioner svenske kroner og lovet at de skulle ta alle andre ekstrakostnader.

Forsmark nevner kostander som kommunene måtte ta knyttet til gjerder, fôr til reinen, ekstra overvåking og et helikopter.

Les også: Hit er den genetisk viktige ulven flyttet

Jobber med kostnadsoversikt i Norge

Hva det kostet å flytte den mye omtalte Elgå-ulven og maken her hjemme i Norge er fortsatt uklart.

Nylig uttalte Miljødirektoratet til Nationen at det vil ta noen uker før de har oversikt over kostnadene.