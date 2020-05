Svenske veterinærer gir bort bedøvelsesmiddel til sykehus – brukes til kosmetisk kirurgi

Med bakgrunn i mangelen på bedøvelsesmiddelet propofol har det svenske landbruksdepartementet og det svenske legemiddelverket bedt veterinærer å begrense bruken.

Middelet brukes for å bedøve dyr som har behov for operasjoner, og ifølge Dagens Nyheter tvinges veterinærer til å avlive dyrene i stedet for å operere.

Propofol er et bedøvelsesmiddel som brukes både på dyr og mennesker, og brukes for å legge dyr og mennesker i narkose.

Har gitt bort lagrene

På grunn av koronasituasjonen har det blitt økt behov for legemiddelet til mennesker.

Den svenske veterinærforeningen mener dette er forståelig.

"Den svenske veterinærforeningen kan bemerke at dette tas på alvor, veterinærvirksomhet rundt om i landet tar sitt ansvar og minimerer eller avstår helt fra bruk av propofol, og mange har gitt lagrene sine til menneskelig bruk", skriver de i et brev til svenske myndigheter.

Annonse

Plastisk kirurgi

Samtidig reagerer foreningen sterkt på at bedøvelsesmiddelet fortsatt brukes i estetiske operasjoner.

"Er det rimelig at planlagt kirurgi i form av kosmetisk-/estetisk plastisk kirurgi der propofol brukes på friske mennesker skal være tillat i en situasjon som dette når intensivavdelinger sliter med vanskelige prioriteringer og vi som veterinærer av dyrevelferdsgrunner kan tvinges til å drepe dyr i stedet for å gjennomføre prosedyrer som krever bruk av narkose?" spør de.

De stiller seg kritiske til at myndighetene tillater at bedrifter som utfører kosmetiske operasjoner får lov til å bruke av medisinlagrene, spesielt med tanke på jobben veterinærer gjør for å kutte i bruken av legemiddelet.

Les også: Laksefisket hardt rammet av korona

Bruker lite

De skriver at sammenlignet med bruken på mennesker, er det behov for svært lite propofol til behandling av dyr.

"Naturligvis er disse små mengdene viktig for dette individet som kan hjelpes av dette", skriver de.

Propofol er et legemiddel som gis intravenøst, og blir også brukt i Norge. Legemiddelet gir en kortere oppvåkning etter narkose enn andre lignende legemidler, og gir også lite kvalme.