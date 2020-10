Svenske på villsvinjakt endte opp med å skyte to kyr. Nå er han dømt

Under rettssaken la aktor ned påstand om seks måneder fengsel for villsvinjegeren som endte med å treffe alt annet enn det han jaktet på. Forsvareren til 59-åringen ba om at jegeren ble frifunnet.

Episoden utspilte seg på jakt i Blekinge. Mannen skal ha avfyrt skudd i retningen av en gruppe villsvin som var i området. Deretter gikk han tilbake til bilen sin for å hente en søkehund. Mannen oppdaget igjen noe han trodde var villsvin, og fyrte av skudd. Til jegerens overraskelse var det ingen villsvin å finne, men heller to døde kyr.

Nå har dommen falt. Jaktjournalen skriver at den svenske jegeren nå slipper å sone i fengsel. Han får likevel en betinget fengselsstraff, dagmulkt og må i tillegg betale 9300 svenske kroner i erstatning for de to døde kyrene.

Tingretten mener at dette ikke var en alvorlig jaktforbrytelse, i motsetning til hva aktor hevdet. Likevel er konklusjonen fra tingretten at 59-åringens eneste forbrytelse er hærverk.

– Jeg mener at jegerens første forseelse er at han har skutt i nærheten av sommerhytte i mørket, på noen andres eiendom, og utsatt mennesker for fare. I tillegg mener jeg at han har utsatt villsvinene for unødvendig lidelser, sa aktor Jenny Lindell til Blekinge Läns Tidning, gjengitt av Jaktjournalen for et drøyt år siden.