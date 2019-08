Svenske jaktaktivister "skyr ingen midler for å redde dyrene"

Bare i Växjö har mellom 50 til 100 jakttårn blitt ødelagt, enten ved at de har blitt revet helt ned, eller ved at et av beinene delvis har blitt ødelagt, i håp om at det skal falle med en jeger inni.

Ifølge avisa Lokaltidningen.se kan det være en gruppe som kaller seg for Hunt Saboteurs Sweden som står bak. Gruppen har tidligere uttalt at de "skyr ingen midler for å redde dyrene." Gruppen bruker også slagordet "Hunt the hunters".

Sabotasjen de siste månedene har vært rettet mot elgjegere. Elgjakta starter om en måned, og også jakthytter og fôringsanlegg for elgen har blitt ødelagt.

Mann arrestert

Politiet i Växjö arresterte nylig en mann som er mistenkt for å ha sabotert flere jakttårn og en jakthytte.

Mats Obitz er selv jeger, og forteller til Lokaltidningen at han har fått merke aktivistene på kroppen.

– For en måned siden gikk de sammen og sprayet en campingvogn som vi bruker som jakthytte, forteller han.

Aktivistene sprayet HSS, forkortelsen for Hunt Saboteurs Sweden, på campingvognen. De skal også ha sprayet jakttårn med teksten "død over jegerne" og "mordere".

– Jeg jakter ikke for å drepe, jeg driver med viltjakt som jeger og er en stor dyrevenn. Jeg har god samvittighet, sier Obitz.

Fikk ikke skutt villsvin

Tidligere i sommer fortalte SVT om jeger Torsten Nilsson som ble utsatt for hærverket. Han mistet ikke bare jakttårnet, men den lokale bonden mistet også avling på jordet. Villsvin har nemlig kunnet ta for seg.

– Det var bare å merke seg at villsvinet ikke kunne skytes fordi kornavlingene var for høye. Skadene som skjedde etter bare en natt fikk bonden til å velge å høste tidligere enn planlagt, forteller han.

Den gangen fraskrev HSS seg skyld.

Hunt Saboteurs Sweden skrev tidligere i august på sin Facebook-side at de skal holde en camp i november, hvor det blir aktiviteter og undervisning for personer som vil bli "bedre jaktsabotører."