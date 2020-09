Svensk korona-pilot testet positivt også andre gang

Den svenske medarbeideren ankom Norge onsdag. Torsdag bekreftet Babcock overfor NRK at vedkommende reiste med fly fra Oslo til Brønnøysund før testresultatet var klart.

Fredag opplyste kommuneoverlege Even Thorkildsen i Brønnøy til kanalen at piloten også testet positivt på den andre koronaprøven.

Babcock, som drifter ambulanseflyene i Norge, jobber for fullt for å kunne gjenåpne basen i Brønnøysund så raskt som mulig, og selskapet har leid inn et rengjøringsbyrå som startet nedvasking fredag kveld.

– Basen vår er fortsatt å anse som kontaminert. Det vil si at det kan være smitte der, sier driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock til NRK.

– Det betyr at de som er i karantene, blir innlosjert på hotell, og basen er fortsatt stengt, legger hun til.

Ifølge Sjurelv kan basen åpnes når den er ferdig vasket. I tillegg jobber Babcock med å innhente annet personell til å betjene basen.

Administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten sier til NRK at alle øvrige luftambulansetjenester er i beredskap og tilgjengelig.

Pasienter på Helgeland må inntil videre hentes med andre fly fra enten Oslo, Bodø, Ålesund eller Tromsø. I tillegg står det et ambulansehelikopter i Brønnøysund.