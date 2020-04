Svensk kommune bruker hønsegjødsel for å hindre 1. mai-fest

Tradisjonelt samles tusenvis av studenter i parken i forbindelse med valborgsmesseaften. Nå har myndighetene i Lund sperret av parken på grunn av koronautbruddet. Men for å være på den sikre siden, sørger kommunen for å gjøre parken enda mindre attraktiv.

"Ingen hyggelig opplevelse

Ordfører i kommunen, Philip Sandberg, skriver på Facebook at det er miljøkomiteen som står bak beslutningen. Han forteller at de i løpet av onsdag og torsdag vil spre ett tonn hønsegjødsel rundt om i parken.

"Å sitte i en park som stinker hønsegjødsel og hvor det er bråk fra løvblåsere og annet er ingen hyggelig opplevelse. På den annen side er det bra for plenen, da hønsegjødsel inneholder mye fosfor og nitrogen, slik at vi har en skikkelig fin bypark til sommeren."

Han skriver videre at de har varslet at parken vil være stengt, og at de gjennomfører dette stuntet for å sørge for at ingen bruker parken ulovlig.

Frykter å bli nytt episenter

Gustav Lundblad, som leder miljøkomiteen i kommunestyret, mener Lund risikerer å bli et nytt episenter for koronautbruddet i Sverige i forbindelse med studentenes utbredte festing i slutten av april.

– Vi får mulighet til å gjødsle gressplenene i parken, og samtidig kommer det til å stinke, og da er det kanskje ikke så hyggelig å sitte og drikke øl i parken, sier Lundblad, til Sydsvenskan.

Ordføreren ønsker folk velkommen til parken om ett år.

"Velkommen til Lunds Stadspark neste år og ha en hyggelig valborg", skriver han.

Så langt er 19.621 personer registrert smittet med korona i Sverige, mens 2355 er døde.