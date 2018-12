Svensk kjøtproduksjon aukar, medan importen og forbruket minkar

– Over lenger tid steig kjøtimporten, men for fem år sidan såg vi ei tydeleg vending. Det kjem av dei same årsakene som nedgangen i kjøtforbruket, men kan òg kome av at bøndene no har høgare status. Fleire vil ha lokalprodusert, og vil verne om den svenske bonden, seier Åsa Lannhard, kjøtekspert i Statens jordbruksvern i Sverige til svenske Dagens Nyheter.

I 2018 auka kjøtproduksjonen i Sverige med 3 til 4 prosent, samstundes som importen og kjøtforbruket gjekk ned.

Største nedgaang på 30 år

– Klimaomsyn, dyrevelferd og at ein tenkjer på helse er verdiane som styrer i dag, seier Åsa Lannhard, kjøtekspert i statens jorbruksverk i Sverige til Dagens Nyheter.

Måndag melde svenske DN at dei nye tala frå Jordbruksverket at kjøtforbruket gjekk meir ned i laupet av 2017 enn det har gjort dei siste 30 åra.

Ifølgje avisa minka kjøtforbruket til kvar enkelt svenske med 2,2 kilo, noko som tilsvarer 2,6 prosent. I 2018 har utviklinga heldt fram på same måte, dei ni første månadane gjekk forbruket per svenske ned med 1,8 kilo.

