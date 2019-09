Svensk jakt: Ulver i grenserevir kan ikke spores til Sverige

Tidligere i september bestemte rovviltnemndene i region fire og fem at ulverevirene i Rømskog, Mangen og Letjenna skal kunne felles under årets jakt, til sammen 17 ulver. Dette på tross av at svenske myndigheter ikke ønsker at Rømskogreviret, som er et grenserevir vi deler med Sverige, skal felles.

Nå viser det seg at svenskene kanskje ikke har noe de skulle sagt. Ifølge den svenske avisen Svensk jakt har ikke myndighetene kunnet spore ulvene i Rømskogreviret til Sverige. I det svenske regelverket må man kunne DNA-posisjonere ulvene i Sverige for at de skal være en del av den svenske ulveflokken. Det har ikke skjedd.

Negativ jakt for ulvebestanden

"De eneste sikre og fastsatte posisjoneringene av det revirmarkerende paret finnes på norsk side av grensen," skriver avisa.

For at et revir skal kalles et grenserevir må ulvene flytte seg fram og tilbake over grensen. Svenske miljøvernbyrået vurderte det slik at jakt på Rømskogreviret kunne ha negativ innvirkning på den svenske ulvebestanden.

Kun en av valpene i reviret kan spores til Sverige, skriver avisa. Dette skal ha skjedd da den jaget en hjort over grensen til Sverige. DNA fra foreldrene ble funnet nær grensen, men aldri over den.

Skal vurdere kriteriene

Maria Falkevik, rovdyransvarlig i fylkesstyret i Värmland, bekrefter at ulvene så vidt har vært i Sverige.

– Vurderinger etter vinterens sporing var at det her er et grenserevir, men vi må kanskje være tydeligere i våre kriterier. Hvordan det ser ut nå vet vi selvfølgelig ikke, men Rømskogreviret berørte oss bare marginalt under forrige vinter og vi valgte derfor å ytre oss ut ifra en praktisk tilnærming. Det svenske miljøvernbyrået gjorde sin vurdering ut fra et populasjonsperspektiv.

Et kart utarbeidet av fylkesstyret i Värmland viser likevel at ulvene kan ha passert grensen så vidt. Kartet er basert på å trekke linjer mellom DNA-observasjoner av ulven, og for å komme seg mellom to av observasjonsområdene, må man gjennom deler av Sverige. Men ifølge Svensk jakt er ikke dette nok til å oppfylle kriteriene for å spore ulvenes bevegelser.