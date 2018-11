Svensk dyrepark avliver ulvene

Bakgrunnen for beslutningen er at anlegget ikke er tilpasset for å ta imot nye ulver. Måten dyreparken er bygd på tilfredsstiller ikke dagens arbeidsstruktur, der kontakten mellom ulver og dyrepasser skjer med synlige barrierer. Dyrene sluses gjennom ulike anlegg i forbindelse med rengjøring og mating.

Til tross for at parken framover ikke vil ha ulver inne i parkanlegget, utelukker ikke Kolmården at det vil komme nye ulver i framtiden.

I 2012 døde en dyrepasser inne i anlegget hvor ulvene befinner seg, i det som betegnes som en ulykke som skyldtes uoppmerksomhet.