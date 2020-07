Svensk bonde hevder sauene hans ble drept av villsvin

Det var i forrige uke at sauebonden fant seks døde sauer samt en sau som måtte avlives på grunn av skader.

Bengt Jonasson slipper sauene sine på en øy i skjærgården i Karlskrona på sørkysten i Sverige. På øya lever det, ifølge bonden, kun fugleunger, sauer og villsvin.

Det var P4 Bleking som først omtalte saken.

Bilder av dyrene som Swedish Radio har tatt, viser at sauene har store flenger i mageregionen.

– Av mangel på annen mat

Sauebonden mener derfor det er sannsynlig at sauene er blitt drept av villsvin.

– Jeg slapp ut 60 sauer på øyer som er rundt tre hektar i mai. 25. juni fant vi seks sauer som hadde blitt drept og nesten ble spist. Det var bare fugleunger, sauer og villsvin på øya, og av mangel på annen mat har villsvinene angrepet sauene, sier han til Jaktjournalen.se.

Han bestemte seg for å ta sauene med seg hjem, men hadde ikke fått satt i gang før en person fra en naboøy ringte og fortalte at en hardt skadet sau var kommet svømmende.

– Den var så hardt skadet at den måtte drepes. Blant annet var juret slitt bort, sier Bengt Jonasson.

Inspektør ved fylkesstyret, Bertil Larsson, inspiserte sauene, og sier til Jaktjournalen at det er lite som tydet på rovdyrskader, men at han ikke kunne si hva som forårsaket skadene.

– Lite sannsynlig

Viltforsker Fredrik Widemo ved det svenske landbruksuniversitetet anser det som lite sannsynlig at villsvin ville ha forårsaket skadene på sauen.

– De jakter ikke på den måten. Imidlertid er de veldig raske med å spise på døde levninger som de finner. Jeg antar at sauene døde av en eller annen sykdom eller at de kom over en hund, sier Fredrik Widemo.

På tross av at villsvinene kanskje ikke har skadet sauene, er de likevel et problem for landbruket i Sverige.

Svinet kan gjøre store skader på jord- og skogbruksarealer, i Sverige er de årlige kostnadene for villsvinskader på en milliard. De forårsaker også trafikkulykker og kan angripe hunder under jakt.

I tillegg kan den bære med seg smitte, som for eksempel svinepest. I Norge er dyret uønsket, og det ble i november presentert en handlingsplan mot villsvin.