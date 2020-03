Sveinung Rotevatn (V) har overtatt som president i FNs miljøforsamling

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) tok fredag offisielt over rollen som president i FNs miljøforsamling. Ministeren skal lede FNs miljøforsamling, som er det øverste organet for miljø i De forente nasjoner.

Bakgrunnen for at Rotevatn tar over som leder er at han i januar ble byttet inn som klima- og miljøminister for Ola Elvestuen. Elvestuen ble valgt inn som president for forsamlingen i fjor. Han ble valgt inn for en periode på to år.

Møte i 2021

Rotevatn skal lede forsamlingen fram mot miljømøtet i Nairobi i 2021, skriver regjeringen på sine nettsider.

– 2020 er et viktig år hvor vi skal vi løse mange av de største miljøutfordringene i verden. Vi ser at natur forsvinner i et høyt tempo, og at tegn på klimaendringer viser seg på dramatisk vis. Miljøforsamlingen i FN blir en viktig arena for å få på plass internasjonale løsninger verden trenger, sier Rotevatn.

Forsamlingen møtes i Nairobi annethvert år, og er en møteplass for verdens miljøministre.

Politisk erklæring

En av de viktigste arbeidsoppgavene for den norske miljøministeren blir å lede arbeidet med en politisk erklæring som skal vedtas av medlemslandene.

Ifølge regjeringen skal det legges til rette for at det sivile samfunnet, privat næringsliv, forskere og ungdom skal få drøfte innspillene for forsamlingen.