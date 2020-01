Svalbardreinen redda etter streng styring

Forskingstidsskriftet Gemini fortel at situasjonen for Svalbardreinen på byrjinga av 1900-talet var kritisk og at reinsdyra på øygruppa var i ferd med å bli utrydda på grunn av overdriven jakt. I dag, nesten hundre år etter, kan forskarar slå fast at streng forvaltning har hatt god effekt.

Dette er ifylgje tidsskriftet ein av konklusjonane i doktoravhandlinga til Mathilde Le Moullec ved Institutt for biologi ved NTNU. Ho seier til tidsskriftet at talet på reinsdyr har auka sterkt sidan fredingsvedtaket blei innført i 1925. Ifylgje ei kartlegging ho og kollegaene hennar har gjort, finst det no rundt 22.000 reinsdyr på Svalbard.

– Men vi ser framleis effektane av jakta for 100 år sidan, seier Le Moullec.

Sjølv om talet på rein på Svalbard har hatt ei gledeleg utvikling, viser anna forsking samtidig klimaendringane kan ha mykje å seia for arten. Forskarane oppmodar difor til at ein framleis må forvalta reinen på Svalbard med stor varsemd.