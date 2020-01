Svak økning i antall konkurser i overnattings- og serveringsbransjen

Totalt var det 3862 aksjeselskaper som gikk konkurs i fjor. Det er en økning på 2,6 prosent sammenligna med 2018. I overnattings- og serveringsbransjen var det en økning på nær 1,6 prosent i antall konkurser, melder Experian.

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian tror at grunnen til konkursene kan være overetablering.

– De siste åra har vi sett en tendens til at nordmenn bruker mer penger på opplevelser og fritid enn tidligere. Det har da også vært en kraftig tilvekst i restaurant- og hotellbransjen over flere år. Så grunnen kan være at det har vært en overetablering i bransjen, sier han.

Kristiansen tror at dette særlig gjelder i de store byene.

– I de større byene i Norge blir det er større press på kvalitet og opplevelser, og konkurransen er hard, sier han.

Færre dagligvarekonkurser

– Generelt går Norge bra. Vi har en solid økonomi, men vi ser at det er en tendens til endrede mønstre i varehandel for eksempel. Så ser vi at vi bruker mer penger på mat og kvalitet, sier Kristiansen.

I 2019 var det 944 bedrifter i varehandelssegmentet som gikk konkurs, det er en nedgang på litt over 3 prosent fra 2018.

– Det har vært en endring i handelsmønsteret som har ført til høy etablering av varehandel på nett. Men vi ser også at de som etablerer seg på nett går konkurs, alt er ikke fysiske butikker, sier Kristiansen.

Flere konkurser i bygg- og anlegg

Tallene fra Experian viser at det var 983 bedrifter i bygg- og anleggsbransjen som gikk konkurs i 2019. Det er en økning på over 9 prosent fra året før.

– Anleggsbransjen er veldig konjunkturavhengig. Er det mange prosjekter tiltrekkes folk bransjen, men er det en nedgangstid er det flere som går konkurs i ulike ledd, sier Kristiansen.