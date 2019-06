Den norske delen av bestanden er beregnet til 323 gauper, mens den svenske bestanden tilsvarer omtrent 1.189 gauper, ifølge tall fra Rovdata.

Det norske bestandsmålet for gaupefamilier ligger på 65, men for sjuende året på rad ligger bestanden under målet. Siden i fjor har gaupebestanden her til lands gått ned med 2,5 familiegrupper.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge. Registreringen foregår hvert år i perioden 1. oktober til utgangen av januar.