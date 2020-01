Svak krone og klima bekymrer feriesultne nordmenn lite når ferieplanene legges

Helst reiser vi til Spania på sommerferie og til England på helgetur. Totalt vil feriebudsjettet vårt for 2020 utgjøre 43.050 kroner per husstand, mot fjorårets 39.500 kroner, viser ferske tall fra Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse.

Undersøkelsen viser at av de 70 prosentene av oss som planlegger sommerferie, svarer seks av ti at de vil sette kursen utenlands. Spania er favoritten, dit 30 prosent ønsker seg, fulgt av Danmark og Sverige på delt andreplass med 22 prosent hver og deretter Hellas med 21 prosent.

– Etter et år der det har vært spekulert mye i om folk kommer til å reise mindre, kan vi slå fast at reiselysten fortsatt er høy. Samtidig ser vi at folk er opptatt av å få tilgang til bærekraftige reisealternativer, og at bransjen selv tar tak for å bli mer bærekraftig, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

Mange vil på helgetur

33 prosent oppgir nemlig at miljø er styrende for deres valg av destinasjon eller reiseprodukt, mens 41 prosent hevder de vil ha miljøvennlige alternativer når de skal bestille en reise. Bransjen har ifølge Bergmål utarbeidet en rekke tiltak for at reisene skal bli mer bærekraftige.

Men helgeturer liker vi likevel å reise på, gjerne flere i løpet av året. 79 prosent vil reise på en slik tur i 2020, og nær halvparten vil utenlands. Da topper Storbritannia som reisemål, med 31 prosent av de spurte – noe som er opp 6 prosentpoeng fra 2019.

Miljøhensyn styrer nest minst

– Folk ønsker å benytte helgene til reiser og opplevelser både i Norge og utlandet, aller helst sammen med venner og familie. Stadig flere trekker fram natur- og kulturopplevelser, mat og drikke eller å dra på aktiviteter som formål med reisen. Det handler om å få gode opplevelser, sier Bergmål i Virke.

På spørsmål om hva som styrer valg av reiseprodukt og destinasjon, topper politisk stabilitet og trygghet - der svarer 72 prosent at det styrer ferievalget i «svært stor» eller «ganske stor» grad, mens forbrukersikkerhet følger like bak. Først nede på sjetteplass – etter også pris, standard og hotellfasiliteter – følger miljøhensyn.

8 prosent av de spurte svarer at miljøhensyn styrer valget i svært stor grad, mens 25 prosent svarer «i ganske stor grad».

Minst av alt lar vi oss bekymre av valutakurser når vi velger feriemål: Det styrer bare 5 prosent i svært stor grad, og 20 prosent i ganske stor grad.