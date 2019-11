SV vil ha merking av mat fra okkuperte områder

Partiet fremmet forslag om dette i Stortinget tirsdag. SV viser til at EU-domstolen 12. november i år slo fast at matvarer produsert i israelske bosetninger i okkuperte områder på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem og Golanhøydene, tydelig må merkes.

Merkingen er ment å skille mellom lovlig produserte og eksporterte varer fra palestinske aktører og ulovlig produserte varer fra israelske aktører på okkupert område, heter det i SV-forslaget.

Annonse

– Målet med dette er at forbrukerne skal ha rett til å vite hvor varen har sin opprinnelse fra, for å kunne ta et informert valg om de ønsker å kjøpe varer produsert av israelere på okkupert område, skriver SVs stortingsrepresentant Petter Eide.

Han vil at regjeringen innfører en ordning for merking som er i tråd med dommen fra EU-domstolen og klargjør ansvar for merking av varer før de når norske forbrukere.

(©NTB)