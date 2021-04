SV sier ja til Tesla-avgift og nei til vindkraft på land

SVs landsmøte avviste de mest restriktive forslagene om vindkraft, men sa nei til utbygging av storskala vindkraft. I vedtaket fastslås det at SV sier nei til «videre utbygging av storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten».

Det legges til at småskala vindkraft på industrialiserte områder skal vurderes fra sak til sak.

De har også bestemt at de vil fase inn merverdiavgift for kjøpsbeløp over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler. Dermed har landsmøtet gått inn for innføring av såkalt Tesla-avgift.